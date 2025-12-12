Al via il progetto “Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro”

Il Lions Club Polistena Brutium è lieto di annunciare l’avvio ufficiale del progetto di inclusione sociale “Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro”, un’iniziativa ad alto impatto sociale resa possibile grazie a un finanziamento, in forma di sponsorizzazione, pari a euro 50.500,00.

L’obiettivo del progetto, che partirà il 7 gennaio 2026, è quello di garantire alcune tipologie di cure odontoiatriche gratuite a persone in situazione di fragilità economica che, diversamente, non avrebbero avuto la possibilità di accedere a trattamenti specialistici.

Nel dettaglio, l’iniziativa prevede la donazione di n. 20 protesi mobili per adulti e n. 15 apparecchi ortodontici miofunzionali per bambini, interventi, questi, destinati a riportare serenità, salute e fiducia nel futuro a famiglie del territorio.

La fase di raccolta delle adesioni e di selezione dei beneficiari sarà curata dalle tre Parrocchie di Polistena e dalla Caritas Diocesana, realtà da sempre profondamente radicate nel tessuto sociale e in grado di individuare con competenza e sensibilità i nuclei familiari realmente in difficoltà.

Grazie alla loro collaborazione, il progetto garantirà che gli aiuti raggiungano le persone più meritevoli e maggiormente bisognose.

Il Lions Club Polistena Brutium rivolge un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai professionisti del settore odontoiatrico che offriranno il proprio tempo, le proprie competenze e la propria dedizione per rendere possibile questo importante intervento solidale.

Un gesto straordinario di solidarietà: il contributo di Primalux Ortodonzia

Un ringraziamento speciale va inoltre all’azienda Primalux Ortodonzia, che ha scelto di sostenere il progetto attraverso la donazione gratuita di apparecchi ortodontici miofunzionali che saranno destinati ai bambini selezionati.

Un atto di grande generosità, che rappresenta un concreto gesto di vicinanza verso le fasce più fragili del territorio e che dimostra quanto la collaborazione tra realtà sociali, professionisti e imprese possa generare valore e migliorare la vita delle persone.

“Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro” nasce dall’impulso e dalla visione del Lions Club Polistena Brutium, da sempre impegnato nella realizzazione di progetti che rispondano ai bisogni reali della comunità e che si concretizza con il contributo di professionisti e forze sane dell’imprenditoria che vogliono dare il loro supporto per il raggiungimento di questi obiettivi.

Restituire un sorriso significa restituire dignità, autostima e opportunità, soprattutto ai bambini e agli adulti che vivono situazioni di vulnerabilità.

Con questo progetto, il Lions Club rinnova il proprio impegno nel promuovere una società più solidale, più inclusiva e più attenta agli ultimi.