Al via il secondo Forum del Welfare Generativo di Prossimità

Si terrà mercoledì 19 novembre, a Sant’Alessio in Aspromonte, il secondo Forum del Welfare Generativo di Prossimità della Calabria, iniziativa promossa da Res Omnia Cooperativa Sociale e dal Comune di Sant’Alessio che rappresenta un momento strategico per il territorio e per l’intera Vallata del Gallico. Dopo la prima edizione, dedicata all’integrazione socio-sanitaria, quest’anno verrà affrontato il tema delle Case di Comunità in Calabria, con un focus specifico sulla Casa di Comunità di Sant’Alessio. L’obiettivo è analizzare lo stato dell’arte per proiettarsi al futuro e immaginare concretamente il funzionamento di questi presidi territoriali attraverso un percorso di co-costruzione e integrazione tra servizi sanitari, sociali e di comunità.

Interverranno esperti nazionali dell’Associazione Prima la Comunità, rappresentanti di Comunità Competente, dell’Ordine degli Assistenti Sociali, del Forum Terzo Settore Calabria, del Consorzio Macramè e i sindaci di Santo Stefano in Aspromonte, Laganadi e Calanna.

Il progetto della Casa della Comunità di Sant’Alessio, attualmente in fase di sviluppo, sarà poi presentato da Gabriella Eburnea, Direttore del Distretto di Reggio Calabria.

«L’incontro – spiegano i promotori dell’iniziativa – mira a costruire un modello condiviso di Casa della Comunità fondato su prossimità, integrazione dei servizi, partecipazione e benessere della popolazione. Un appuntamento che vuole andare oltre il confronto, per definire una visione comune e concreta di salute territoriale, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone e delle comunità». Il Forum del Welfare Generativo di Prossimità della Calabria nasce come «luogo di confronto e di progettazione – proseguono – dove istituzioni, Terzo Settore, professionisti e cittadini uniscono competenze e responsabilità per dare forma a un nuovo equilibrio tra cura, prevenzione e inclusione. Perché una Casa della Comunità non è solo un presidio: è una infrastruttura sociale che rende il territorio più forte, più vicino ai cittadini e più capace di generare benessere condiviso».

Il Forum è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali e riconosce 2 crediti formativi e 1 deontologico.