Al via la 1° edizione del Festival “Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”

Il linguaggio quale veicolo concettuale di empowerment sociale e strumento cardine nella lotta alla violenza: è questo il leitmotiv della prima edizione del Festival Culturale “Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”, organizzato dal Centro Studi di Arte Contemporanea Gianfranco Labrosciano di Cosenza.

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre il Centro Studi di Arte Contemporanea, dedicato al critico e scrittore calabrese, organizzerà una serie di eventi, mostre e appuntamenti dedicati alla conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale, mettendo al centro di questo percorso il linguaggio e la comunicazione finalizzati a diventare aleph emozionale da contrapporre alla violenza, con particolare attenzione alla violenza posta in essere contro la Donna.

Il Festival è finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3 “Eventi culturali 2023”.

Il programma si aprirà con venerdì 12 settembre, alle ore 10.00 con l’evento Linguaggi di comunità.

Trekking urbano nel centro storico di Rende a cura di Divini Itinerari, un viaggio nell’antica Rende, per scoprirne i segreti e i misteri, tornando a posare gli occhi su beltà artistiche, architettoniche e paesaggistiche, di cui si rischia di perdere la consapevolezza culturale.

Un’occasione unica per scoprire il linguaggio dei luoghi e delle comunità che li vivono.

Sabato 13 settembre il festival eleverà il Parco d’Arte Alt Art a propria location: all’interno della struttura sarà inaugurata “Sguardi di donne”, mostra fotografica dell’artista della pellicola e regista Ivana Russo.

La mostra visitabile fino al 29 settembre, racconta l’universo femminile attraverso la potenza dello sguardo delle donne.

Sempre il Parco D’Arte rendese ospiterà, a partire dalle 10.00, tre talk, dedicati al linguaggio della violenza di genere.

Il racconto giornalistico della violenza sulle donne – Nadia Somma

– La comunicazione e la violenza alle donne – Stefania Rossi

– Comunicazione e informazione come strumenti di contrasto alla violenza – dialogo tra Nadia Somma e Stefania Rossi

Ad introdurre i lavori sarà l’Avvocata Mariuccia Campolo, Presidente dell’Associazione Donne in Cammino.

Modererà il panel, Antonella Veltri, già Presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, Donne in Rete contro la violenza – D.i.Re, e socia fondatrice del Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, in un incontro moderato da Antonella Veltri e dedicato alla valorizzazione del concetto di memoria, sarà presentato l’Archivio di Lea Melandri, attivista e saggista italiana, curato da Anna Petrungaro e dalla giornalista Angela Azzaro.

L’apertura dell’archivio, ricco di materiale iconico e dal grande valore culturale nella forma di testimonianza, sarà introdotta da Mariuccia Campolo.

La domenica mattina sarà dedicata all’apprendimento e alla scoperta delle parole legate al concetto di racconto di testimonianza, con il Laboratorio di Giornalismo Costruttivo: contrastare la violenza sulle donne attraverso il linguaggio, a cura di Nadia Somma e Stefania Rossi, sempre presso il parco d’Arte Alt Art, dalle 10.30 alle 17.00.

La partecipazione al laboratorio è gratuita previa prenotazione all’indirizzo mail centrostudiglabrosciano@gmail.com.

I racconti frutto del lavoro laboratoriale saranno esposti in una mostra che avrà luogo dal 14 al 20 settembre, presso il Parco d’Arte Alt Art.

Un appuntamento dove la parola, il linguaggio, forti di un processo creativo, artistico e riflessivo, diventano protagonisti nella lotta, mai muta, alla violenza.