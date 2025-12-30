Al via la 40° stagione di eventi di Ruggero Pegna, tra grandi live e Opere moderne

Parte subito, l’ 1 gennaio 2016 alle 21:30 sul Lungomare di Melito Porto Salvo, con il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la quarantesima stagione di eventi di Ruggero Pegna, il promoter a cui si deve la storia dei grandi live nazionali e internazionali in Calabria; una storia da record partita nel 1987 con il megaconcerto dei mitici Spandau Ballet all’apice del successo nello Stadio di Catanzaro.

Con lui e i suoi innumerevoli Fatti di Musica la Calabria, prima fuori dai grandi circuiti, entrava in una nuova era dello spettacolo dal vivo.

Per questo traguardo è pronta una stagione ricca di grandi appuntamenti, tra cui alcuni colossal musicali, a cominciare da La Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, prodotta dalla Mic, con la regia di Andrea Ortis, il libretto di Gianmario Pagano ed effetti immersivi 3D, che andrà in scena dal 5 al 7 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Dal 7 al 9 maggio, poi, arriverà sempre a Reggio, ma al Palacalafiore per l’imponente allestimento, Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da Vivo Concerti, con gli storici protagonisti Di Tonno, Matteucci, Galatone, affiancati da new entry scelte dallo stesso autore.

Il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza è in programma la Prima dell’Opera Fortunata di Dio dedicata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, scritta dallo stesso Pegna, insieme ad Ortis che ne cura la regia, con le musiche di Francesco Perri.

Tra questi spettacoli, il 9 marzo al Teatro Rendano il concerto di Sergio Cammariere, il cantautore crotonese che da poco ha pubblicato il nuovo album. Confermati alcuni progetti originali ideati in questi anni: da “Fatti di Musica Estate 2026” che toccherà varie location turistiche della regione, al Reggio Live Fest di settembre sul Lungomare di Reggio Calabria.

Dopo gli studi in ingegneria, spinto dalla grande passione per la musica, Pegna decide di svoltare nell’organizzazione di grandi eventi musicali.

Il debutto con gli Spandau Ballet fu subito un manifesto, un salto di mentalità che trasformerà l’organizzazione dilettantistica in questa regione in vera impresa, diventata un modello.

Oltre 1500 eventi organizzati, con circa tre milioni di spettatori complessivi, 100 progetti originali ideati, tra festival, rassegne, eventi televisivi, format, da “Fatti di Musica – Festival Premio del Live d’Autore” nelle sue sessioni invernali ed estiva, ad “Opere d’Arte”, con le grandi Opere musicali moderne; eventi tv: da “Mediterraneo in Festa”, alla “Sera dei Miracoli” al Porto di Gioia Tauro (1999 e 2002, Rai1), ed ancora l’ “Omaggio a Mia Martini” (1995, Rai2), un “Ponte fra le Stelle” (2002, Rai1), il Tributo a Gianni Versace con il concerto al limite dell’impossibile di Elton John nello Stadio di Reggio (2004, Rai2), fino alla “Notte degli Angeli” (2006, Rai International) e agli ultimissimi Festival in vari luoghi della Regione.

Un elenco interminabile di stelle della musica italiana e internazionale sono arrivate in Calabria, spesso premiate con il “Riccio d’Argento” dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, l’oscar del live: da Fabrizio de Andrè a Paolo Conte, da Vasco Rossi a Ligabue, Gino Paoli, Ivano Fossati, i Pooh con il record di oltre 60 concerti, a tutti i big della musica d’autore; da Carlos Santana a Tina Turner e James Brown, da Sting a Mark Knopfler e James Taylor, a band storiche come Simple Minds e Simply Red, fino al recente concerto del “Pink Floyd” Nick Mason a Roccella, il pubblico calabrese ha potuto godersi a casa eventi eccezionali, molti irripetibili.

Non sono mancate neppure produzioni originali, come l’ Opera Musicale su San Francesco di Paola scritta e composta da Francesco Perri, acquisita da Calabria Film Commission.

Numerosi sono stati anche i casi di cronaca legate ai suoi eventi: dall’arresto di Valeria Marini nel ’94 per non aver rispettato un contratto, allo spostamento nel ’93 di un concerto di Sting da Catanzaro a Cosenza per il divieto del questore del capoluogo, motivato da incomprensibili ragioni di ordine pubblico e “inquinamento atmosferico”. In questi anni, Pegna ha contribuito alla fondazione di Assomusica, di cui è stato dirigente, e di Assoconcerti.

Dal 2012 al 2016 è stato anche componente della Commissione Ministeriale per i Problemi dello Spettacolo, quale esperto del settore Musica.

Una storia incredibile, accompagnata dalla pubblicazione di romanzi di successo, che si avvia a nuove avventure e nuovi traguardi, ripercorribile nel sito ufficiale www.ruggeropegna.it.