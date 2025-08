Al via la 42esima Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe a Vaccarizzo Albanese

Dopo la straordinaria 41esima edizione, chiusasi con la firma dello storico gemellaggio con Berat, perla d’Albania e città patrimonio dell’UNESCO, Vakarici – Il Salotto Diffuso si prepara ad accogliere una nuova e intensa edizione della manifestazione che da oltre quattro decenni è la spina dorsale della memoria e della cultura italo-albanese.

Sabato 9 agosto, Piazza Scura tornerà ad ospitare la 42esima Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe, evento più antico e simbolico dell’intera Arberia, che continua a rappresentare il cuore identitario dell’estate arberica, unendo generazioni, territori e linguaggi diversi nel segno della tradizione e della bellezza autentica.

Il Salotto Diffuso dichiara il Sindaco Antonio Pomillo si arricchisce ogni anno di emozioni, di dettagli e di nuove visioni.

Quest’anno la rassegna darà particolare attenzione al Mërlleti (o mbërlleti, nella nostra pronuncia), elemento prezioso del costume tradizionale, a cui è dedicato l’omonimo concorso. Insieme al Concorso dei Vini Arbëreshe e alle nuove collaborazioni con le scuole del territorio, continuiamo a costruire futuro restando fedeli alle nostre radici.

Punto centrale della serata, che inizierà a partire dalle ore 20, sarà il concorso legato al costume arbëresh, aperto a tutte le donne delle comunità albanofone italiane.

Quest’anno verrà premiato in particolare l’elemento più pregiato e originale del costume di gala, il Mërlleti, il ricamo che orna il camicione bianco linja, simbolo di purezza e maestria artigianale. La giuria valuterà l’intero abito, acconciatura e presenza del diadema nuziale keza dove previsto.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 5 agosto 2025 a Francesco Godino, consigliere comunale con delega alla Cultura all’indirizzo mail godinofra@gmail.com – cell. 349 8024210.

Durante la serata sarà ufficializzata la firma del Protocollo di Intesa tra il Comune di Vaccarizzo Albanese e l’Istituto ITI Palma Green Falcone Borsellino – Indirizzo Sistema Moda, con l’obiettivo di avviare un percorso di valorizzazione e reinterpretazione contemporanea dell’abito arbëresh, in sinergia tra cultura, formazione e creatività.

Sarà la suggestiva installazione multisensoriale La trama della danza a regalare al pubblico un’esperienza immersiva tra arte, movimento e parola, a cura di Rossella D’Aula, con Pinuccio De Rosis, Anna Lauria e Donatella Novellis.

In parallelo, la Estemporanea di pittura vedrà protagoniste le artiste Ludovica Fiorino, Francesca Manfredi e Marta Milizia, mentre la coreografia Vallet: Trame di danza contemporanea, firmata da Filippo Stabile, porterà in scena la danza come linguaggio vivo e simbolico.

Non mancheranno gli interventi musicali di Emiliana Oriolo, Jessica Novello e Rocco Marco Moccia, e uno dei momenti più toccanti sarà il Messaggio di Pace del Coro dei Bambini di Vaccarizzo Albanese, diretto da Francesco Godino con l’accompagnamento di Antonello Nigro ed Edoardo Giorgianni.

La serata che sarà condotta da Erminia Madeo e Francesco Benincasa, sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Antonio Pomillo, della Dirigente Scolastica Cinzia D’Amico, della Consigliera Regionale Pasqualina Straface e dell’Assessore Regionale Gianluca Gallo. Insomma, Vakarici – Il Salotto Diffuso si prepara a vivere la sua serata più iconica dell’estate.

La 42esima Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe non è solo un evento: è il filo che unisce storie, generazioni e territori. Un invito ad attraversare la bellezza, a indossarla, a sentirla sulla pelle e nell’anima.