Al via la 9ª edizione di “Frasso In Festa” allo scalo di Rossano: tre giorni di musica, food, luna park e divertimento per tutta la comunità

Torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio: la 9ª edizione di “Frasso in Festa” animerà Via Ugo Gigli, in Contrada Amarelli/Frasso allo Scalo di Rossano in Corigliano-Rossano, nelle giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Giugno 2026.

L’evento è organizzato nei minimi dettagli dal Comitato Cittadino Frasso Amarelli, guidato da Pasquale Capalbo.

L’organizzazione ci tiene a esprimere un ringraziamento formale e sentito a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa nona edizione e all’instancabile staff che collabora con dedizione dietro le quinte per garantire la perfetta riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Comune di Corigliano-Rossano, che ha creduto fortemente nell’iniziativa concedendo il proprio patrocinio e un fondamentale supporto economico, e alle Pro Loco Corigliano Calabro e Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS per la preziosa collaborazione.

L’obiettivo storico e fondante si rinnova anche quest’anno: promuovere i talenti locali, sostenere le attività produttive del territorio e rivitalizzare il quartiere, trasformandolo in un vero e proprio punto di riferimento per l’aggregazione sociale.

Come da tradizione, le vie si riempiranno di colori e sapori grazie alla presenza di stand dedicati al food e colorati mercatini di hobbistica. Grande attesa anche per l’immancabile luna-park, un’attrazione fissa che garantirà divertimento a non finire per grandi e bambini per tutta la durata dell’evento.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI Il cartellone di quest’anno prevede una ricca tre-giorni di grande musica, con inizio degli spettacoli previsto ogni sera per le ore 21:00:

Venerdì 5 Giugno: Si parte con l’energia della MagiC Band & Mr. Balkanic, gruppo fondato da Piergiuseppe Maggi (affiancato da musicisti di talento come Giuseppe Longo e Gerardo Vespucci).

La band regalerà al pubblico un coinvolgente spettacolo folkloristico che sarà un vero e proprio viaggio attraverso le sonorità del Mediterraneo, spaziando tra ritmi Etno Popolar, Balkanic, Irish, Rag e Brasileira.

Sabato 6 Giugno: La festa entra nel vivo con l’atteso grande concerto live di Nino Fiorello (all’anagrafe Antonio Puglisi).

Autentico punto di riferimento della scena musicale partenopea, il cantante, esploso a fine anni ’90 con le 80.000 copie vendute dell’album “Batticuore” e la celebre hit “Te sto perdenno”, animerà la serata ripercorrendo i più grandi successi del suo vasto repertorio discografico.

Domenica 7 Giugno: Gran finale all’insegna del folclore e delle radici con l’esibizione de I Cantastorie di Calabria. Questo gruppo folk-pop è stato fondato nel 2023 da Carlo Lucisano, cantautore, pluristrumentista e grande appassionato di musica popolare originario dell’area urbana di Corigliano-Rossano.

Il loro progetto musicale è interamente dedicato alla valorizzazione del vernacolo calabrese e della cultura popolare, regalando un’esibizione in dialetto che unisce musica, identità e trasmissione delle tradizioni.

I cittadini di Corigliano-Rossano e dell’intero comprensorio sono caldamente invitati a partecipare a questa nona edizione per condividere insieme momenti di gioia e forte senso di comunità.