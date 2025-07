Al via la campagna mare pulito a San Ferdinando, il sindaco “tolleranza zero”

È ufficialmente partita la campagna di controlli ambientali voluta dall’Amministrazione comunale di San Ferdinando per garantire un’estate all’insegna del mare pulito e della tutela della salute pubblica.

Grazie alla sinergia con Regione Calabria, ARPACAL e Calabria Verde, sono state individuate le cause della fioritura algale che, pur non rappresentando un pericolo per la salute, rende spiacevole la balneazione compromettendo la qualità percepita delle acque e l’esperienza di residenti e visitatori.

Le analisi effettuate in tempo reale dal laboratorio mobile di ARPACAL hanno confermato la presenza di una fioritura algale in corso, favorita anche dalla temperatura dell’acqua, che ha raggiunto i 28°C.

Contestualmente, i controlli ambientali hanno portato alla luce pericolosi scarichi abusivi in un comune limistrofo, i cui reflui finiscono nel fiume Mesima e successivamente in mare, contribuendo all’alterazione dell’equilibrio naturale delle acque di balneazione.

Insieme con questi, altre fonti critiche sono state individuate e saranno oggetto di sorveglianza attiva e attività di controllo anche a sorpresa nei prossimi giorni con l’uso di tecnologie sofisticate, in grado di “leggere” fino a 40 metri di profondità nel terreno.

Il Comune ha anche installato delle fototrappole nei punti sensibili.

Rispetto alle verifiche odierne stata immediatamente coinvolta la Guardia Costiera, con funzioni di polizia giudiziaria, per identificare e sanzionare i responsabili di questi comportamenti gravemente dannosi per l’ambiente.

È stata inoltre attivata la società IAM, chiamata a fornire chiarimenti e a collaborare negli accertamenti in corso.

Il Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, dichiara:

“Questa è una di quelle guerre che vale la pena di combattere e vincere, senza timore e senza guardare in faccia nessuno. Sono pronto a tutto e dico a tutto per proteggere la qualità della vita, la reputazione, l’ambiente e l’economia di San Ferdinando.

Devo rinnovare la gratitudine al presidente Occhiuto, al Dipartimento Ambiente e Territorio, all’assessore Calabrese, al Prof. Michelangelo Iannone di Arpacal e all’ing. Ciocci di Calabria Verde.

Insieme ai loro collaboratori hanno sempre manifestato spirito di servizio e propensione al sacrificio oltre a una particolare attenzione a San Ferdinando e alla sofferenza dei cittadini rispetto ai temi ambientali.

Non ci fermeremo qui, i controlli proseguiranno insieme agli interventi di protezione del nostro mare, risorsa preziosa per l’economia locale e per la gradevolezza del soggiorno. E’ tolleranza zero.”