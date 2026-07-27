Al via “La Cascata che Incanta”, progetto dedicato alla valorizzazione della Cascata del Vuglio tra turismo sostenibile ed esperienze nella natura

Prenderà il via giovedì 30 luglio 2026 il progetto “La Cascata che Incanta – Sangineto e la Cascata del Vuglio: Natura, Sostenibilità e Turismo oltre l’estate”, promosso dal Comune di Sangineto – Assessorato al Turismo – e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico “La Calabria che Incanta”, finanziato con risorse PAC 2014-2020 – Azione 6.8.3, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio turistico regionale.

L’iniziativa si articolerà in quattro appuntamenti, in programma il 30 luglio, il 19 agosto, il 12 settembre e d il 23 ottobre proponendo escursioni naturalistiche, attività di animazione teatrali, narrazioni e musica, laboratori didattici, iniziative per bambini e famiglie, incontri ed iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale.

Protagonista del progetto sarà la Cascata del Vuglio, autentico gioiello naturalistico del territorio sanginetese e sicuramente uno dei luoghi naturalistici più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Immersa in una rigogliosa vegetazione mediterranea, è raggiungibile attraverso un affascinante percorso escursionistico che costeggia il torrente e conduce fino al salto d’acqua, offrendo scorci di straordinaria bellezza paesaggistica.

Il Comune intende ancor di più valorizzare la Cascata come simbolo di una Calabria autentica, capace di offrire esperienze di qualità durante tutto l’anno e, in particolare, nei mesi autunnali.

«Grazie al sostegno della Regione Calabria – dichiara il Sindaco di Sangineto, Michele Guardia – questo progetto ci permette di valorizzare una delle risorse ambientali più preziose del nostro territorio. La Cascata del Vuglio rappresenta un patrimonio identitario che merita di essere conosciuto, tutelato e promosso. Vogliamo fare della nostra cascata un simbolo di bellezza paesaggistica e una leva per uno sviluppo turistico fondato sulla sostenibilità, sull’autenticità e sul rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è estendere l’attrattività di Sangineto oltre la stagione estiva, offrendo occasioni di scoperta e di fruizione culturale anche nei mesi autunnali. In un’epoca in cui il turismo è chiamato a privilegiare qualità, responsabilità e autenticità, la Cascata del Vuglio può diventare il simbolo di un nuovo modo di vivere e raccontare il territorio.»

Per l’Assessore al Turismo, Maria Rosa Midaglia, “La Cascata che Incanta” rappresenta un progetto capace di trasformare un patrimonio naturalistico in un’esperienza di scoperta, partecipazione e crescita culturale.

«Abbiamo costruito un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età attraverso escursioni guidate, laboratori, animazione teatrale, musica immersa nella natura, incontri dedicati alla sostenibilità e serate con proiezioni di cortometraggi a tema ambientale. L’obiettivo è far vivere la Cascata del Vuglio come un luogo da scoprire, conoscere e rispettare, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente. Vogliamo far conoscere una Sangineto fatta, oltre che dal nostro bellissimo mare, anche di paesaggi e percorsi naturalistici di straordinario fascino, coinvolgendo al tempo stesso la comunità locale e, in particolare, i più giovani. Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza e la bellezza dei luoghi è uno degli obiettivi più significativi di questa iniziativa. Il nostro auspicio è che il progetto contribuisca a rafforzare il legame tra cittadini, territorio e visitatori promuovendo un turismo naturalistico, responsabile ed esperienziale.»

Un elemento caratterizzante del progetto è la scelta del Comune di Sangineto di considerare la natura non solo come patrimonio da tutelare, ma come opportunità di sviluppo del territorio. Una visione che sarà approfondita nell’evento conclusivo del 23 ottobre con il convegno “La Cascata del Vuglio e la Rete degli Attrattori Naturalistici del Tirreno Cosentino: natura che genera sviluppo tra tutela ambientale e turismo sostenibile”.

L’incontro vedrà la partecipazione di amministratori, rappresentanti del mondo universitario, esperti e operatori del settore ambientale, con l’obiettivo di avviare una riflessione sulla possibilità di costruire una rete degli attrattori naturalistici del Tirreno Cosentino, favorendo forme di collaborazione tra territori, enti e soggetti impegnati nella valorizzazione del patrimonio ambientale.

Il convegno rappresenterà un momento di confronto e l’avvio di un percorso per promuovere strategie di sviluppo sostenibile, integrando tutela ambientale, turismo esperienziale e valorizzazione del territorio.

La partecipazione alle escursioni alla Cascata del Vuglio, previste nell’ambito del progetto, è gratuita. Le attività saranno realizzate con la collaborazione della Pro Loco di Sangineto e del CAI – Club Alpino Italiano, Sezione di Verbicaro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 348.7457282 – 347.4492775 – 366.5818561.

Il primo appuntamento è, quindi, in programma giovedì 30 luglio, con ritrovo dei partecipanti previsto alle ore 9.30 in Piazza Castello, a Sangineto Borgo, da dove prenderà il via l’escursione verso l’area della Cascata.

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 si svolgerà l’escursione lungo i sentieri naturalistici della Cascata del Vuglio, arricchita da un’animazione teatrale itinerante a cura di Elvira Scorza, attrice, regista e drammaturga impegnata da anni nella progettazione culturale in collaborazione con numerose realtà associative e imprenditoriali.

Le letture selezionate per l’occasione saranno tutte ispirate al rapporto tra drammaturgia e natura: partendo da Shakespeare, attraversando la scrittura di Čechov e giungendo alla drammaturgia contemporanea del compianto Mattia Torre, il percorso offrirà ai partecipanti suggestivi momenti di riflessione sul profondo legame tra l’uomo e la natura.

L’escursione accompagnerà quindi i partecipanti in un itinerario che intreccia ambiente, cultura ed emozioni, offrendo un’esperienza originale e coinvolgente per conoscere e valorizzare il patrimonio naturalistico della Cascata del Vuglio e, più in generale, le ricchezze ambientali del territorio.

Nei prossimi giorni sarà inoltre ufficializzato l’intero cartellone estivo “Sangineto in… Armonie”, promosso dall’Amministrazione Comunale: un ricco programma di iniziative che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate e fino a settembre inoltrato.

Il calendario sarà caratterizzato da numerosi appuntamenti dedicati alla cultura, ai libri, allo spettacolo, allo sport, alla valorizzazione delle tradizioni locali e a iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, con eventi pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche i suggestivi eventi musicali “Armonie al Tramonto”, in programma sulla spiaggia di Sangineto, dove la musica dal vivo si fonderà con lo straordinario scenario del tramonto sul Tirreno, regalando al pubblico un’esperienza di grande fascino ed emozione.

Comune Sangineto

Assessorato al Turismo