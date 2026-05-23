Al via la partnership tra Aiga Cosenza e Elsa Cosenza

Aiga Cosenza continua a consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento della giovane avvocatura del territorio, promuovendo nuove sinergie tra professione forense, mondo universitario e nuove generazioni di professionisti.

In questa direzione si inserisce il protocollo di partnership sottoscritto presso la sede di AIGA Cosenza con ELSA Cosenza – The European Law Students’ Association, rappresentata dal Presidente Francesco Garritano e da una delegazione dell’associazione studentesca.

L’accordo nasce con l’obiettivo di avviare un percorso stabile di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise, attività formative, momenti di confronto e percorsi di orientamento rivolti a studenti, laureandi, praticanti e giovani avvocati.

Una sinergia che punta a rafforzare il dialogo tra chi oggi studia il diritto e chi vive quotidianamente la professione forense, creando occasioni concrete di partecipazione, crescita e avvicinamento al mondo dell’avvocatura.

La sottoscrizione del protocollo ha assunto anche un forte valore simbolico. L’incontro si è svolto infatti presso la sede di AIGA Cosenza, fortemente voluta dal Presidente Giuliano Arabia come luogo stabile di aggregazione, confronto e riferimento per la giovane avvocatura del territorio.

Si tratta di una realtà unica nel panorama nazionale: AIGA Cosenza è infatti l’unica Sezione AIGA in Italia ad avere una sede all’interno dei locali che ospitano uffici giudiziari.

Un presidio concreto della giovane avvocatura all’interno del Foro bruzio, pensato per restituire centralità ai giovani professionisti e creare uno spazio vivo di formazione, dialogo e crescita associativa.

Nel corso dell’incontro, la delegazione di ELSA Cosenza ha inoltre avuto modo di conoscere la storia della sede e della prestigiosa Biblioteca “Messina” donata dal Giudice Dott. Francesco Claudio Messina all’avvocatura cosentina patrimonio culturale custodito all’interno degli spazi associativi, mostrando particolare interesse e partecipazione per il valore storico, professionale e simbolico dei luoghi e del patrimonio bibliotecario ivi custodito.

«Abbiamo voluto fortemente che questo protocollo venisse sottoscritto nella sede di AIGA Cosenza ha dichiarato il Presidente Giuliano Arabia perché crediamo che questo luogo debba essere vissuto dai giovani professionisti.

La nostra sede non rappresenta soltanto uno spazio fisico, ma un punto di riferimento reale per la giovane avvocatura, un luogo dal quale devono partire idee, progetti e iniziative concrete per il futuro della professione».

Arabia ha poi sottolineato il valore strategico della collaborazione con ELSA Cosenza:

«Il dialogo con gli studenti e con i laureandi è fondamentale. Dobbiamo avvicinare sempre di più i giovani alla professione forense, creando occasioni di confronto e percorsi che consentano loro di comprendere maggiormente il ruolo, la responsabilità e la funzione sociale dell’avvocato».

L’intesa rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso da AIGA Cosenza sotto la Presidenza Arabia, orientato a rafforzare la presenza della Sezione sul territorio attraverso attività istituzionali, formazione qualificata e collaborazioni con il mondo universitario e associativo.

Un percorso che ha rafforzato la presenza della Sezione nel dibattito sulla giovane avvocatura e nelle attività rivolte ai giovani professionisti del territorio.

Una linea chiara che punta a rendere AIGA Cosenza sempre più protagonista nel dibattito sulla giovane avvocatura e sempre più vicina alle esigenze dei professionisti di domani.

Nei prossimi mesi, infatti, AIGA Cosenza ed ELSA Cosenza lavoreranno alla realizzazione di eventi e iniziative comuni, con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo tra università e avvocatura e accompagnare i giovani in un percorso di orientamento e avvicinamento alla professione forense.