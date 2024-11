Al via la prima edizione del concorso organizzato dall’associazione Apicì aps

Il 20 ottobre scorso sì è conclusa la settimana di sensibilizzazione che per la sua terza edizione ha

coinvolto specialisti e famiglie e ha conferito il premio annuale “Amico della Giftedness” con la

consegna di una targa a Silvia Giordano per il suo impegno nella divulgazione a livello nazionale e

una menzione speciale a Emanuele Cristallo e all’ Associazione Zio Ludovico per la dedizione e

l’impegno nel promuovere e supportare la plusdotazione attraverso il gioco.

Le attività continuano senza sosta: siamo entusiasti di annunciare la tanto attesa iniziativa che

fungerà da collegamento tra le edizioni annuali di sensibilizzazione promosse dall’associazione.

Si tratta del concorso di scrittura creativa “Non solo questione di geni”, organizzato da Apicì aps,

associazione dedicata alla giftedness e all’eccezionalità multipla.

“Sono tutto quello che non faccio vedere”: è il tema di questa prima edizione, Il concorso, aperto a

tutti, senza limiti di età e di nazionalità, si pone in primis l’obiettivo di diffondere le tematiche che

l’associazione porta avanti da tempo ma anche quello di valorizzare il talento creativo in particolar

modo di bambini, ragazzi e giovani con plusdotazione cognitiva.

La giftedness non è solo una peculiare forma di neurodivergenza cognitiva, caratterizzata da capacità superiori alla media, ma è soprattutto un “modo di essere e di guardare il mondo” che coinvolge l’intera persona, soprattutto a livello emotivo.

Essere gifted rappresenta sicuramente una marcia in più, ma in molti casi paradossalmente è un ostacolo allo sviluppo pieno della persona, se non viene riconosciuta e valorizzata nel modo giusto.

La scrittura creativa può offrire una “sponda” utile al percorso emotivo del riconoscimento di sé e della ricerca di senso per i tanti ragazzi e giovani giftedness.

I partecipanti possono esplorare l’argomento attraverso racconti brevi (massimo 20mila battute) o

poesie.

Per partecipare si richiede un contributo di 10 euro in forma di erogazione liberale da versare a Apicì

aps tramite modalità che si possono scegliere andando sul sito web www.apici-aps.it.

Ogni partecipante può inviare un solo elaborato per categoria, inedito e scritto in lingua italiana

entro e non oltre il 30 aprile 2025 all’indirizzo email: insiemeperlagiftedness@apici-aps.it.

Gli elaborati, resi anonimi in questa fase, saranno sottoposti al vaglio di una giuria composta da

autori ed esperti delle tematiche relative alla giftedness.

Le migliori opere selezionate saranno inserite in un’antologia; inoltre, 1°, 2° e 3° classificati di ogni categoria riceveranno gadget di “Apicì aps”, attestato di merito e copia gratuita della raccolta.

La cerimonia di premiazione si terrà all’interno della settimana di sensibilizzazione “Insieme per la Giftedness 2025”.