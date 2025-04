Al via la XIII Edizione del Festival Internazionale “Spettacoli nella Natura: Officina del Fuoco”, finanziato con Avviso pubblico Attività Culturali 2023 – Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – PAC 2014/2020, un evento multiforme che, anno dopo anno, continua a evolversi, proponendo nuove e affascinanti prospettive artistiche.

La cerimonia di apertura ha avuto luogo il 18 marzo 2025 presso la Casa della Cultura, dove è stato proiettato, per le classi 3°, 4° e 5° del IIS “Einaudi – Alvaro” di Palmi, il film La Timidezza delle Chiome, una pellicola che incarna perfettamente lo spirito del festival, quello del viaggio emozionale e culturale che esplora il legame tra l’uomo, la natura e le sue complesse trasformazioni, attraverso la storia di Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di 19 anni di origine ebraica che hanno entrambi una disabilità intellettiva ma anche una grande caparbietà e carisma che, una volta terminata la scuola, si trovano al bivio su cosa fare nella loro vita e che prendono di petto un mondo che non sembra disposto ad accoglierli con le loro passioni e desideri.

Il tema di quest’edizione, “Il fuoco e la dicotomia che si porta con sé”, è particolarmente significativo per la Regione Calabria, recentemente colpita da devastanti incendi che hanno segnato il paesaggio e la comunità. Tuttavia, il fuoco non è solo distruzione, ma anche simbolo di rinascita e passione.

Questi elementi, che definiscono la Calabria da sempre, sono il filo conduttore di tutte le iniziative proposte dal festival, che vuole celebrare la forza creativa della regione attraverso diverse forme artistiche.

Il Festival Spettacoli nella Natura si svolgerà in vari luoghi simbolici della Calabria, come Ecolandia, Officine Balena e il MuseA di Reggio Calabria, ognuno dei quali porta avanti una propria visione della tematica del fuoco: dalla rinascita della comunità di Arghillà, alla passione giovanile del centro culturale di Palmi, fino all’innovazione tecnologica del Museo dell’Antincendio di Reggio, primo in Italia ad affrontare il tema della prevenzione e gestione del fuoco in modo educativo.

L’intero festival, che si estenderà fino al mese di Maggio, prevede anche una serie di laboratori creativi e iniziative artistiche che coinvolgeranno la comunità, culminando il 18 maggio con la presentazione di un murales realizzato dall’artista Boris Veliz e una giornata di attività interattive.

L’evento non si limita a essere una manifestazione culturale, ma si configura come una vera e propria fucina artistica che mira a favorire lo sviluppo delle espressioni artistiche visive attraverso la fotografia, i fumetti, i murales e le performance artistiche innovative.

La XIII edizione del Festival, con il suo programma ricco di eventi, laboratori e mostre, si propone di consolidare il decentramento culturale e artistico della Calabria, portando la bellezza e la potenza del fuoco come simbolo di trasformazione in ogni angolo del territorio.

“Questo evento” dichiara il Direttore Artistico Emanuele Milasi “non solo celebra l’arte, ma costruisce anche un legame profondo con la comunità e il territorio, contribuendo a rafforzare l’identità culturale calabrese e la sua proiezione nel panorama internazionale.”

Il Festival Spettacoli nella Natura è dunque una straordinaria opportunità di crescita culturale, che rappresenta un momento di riflessione, passione e speranza per il futuro. L’appuntamento è per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica, che unisce la bellezza dell’arte alla forza della natura.

Per maggiori informazioni, consultare i siti web ufficiali di riferimento:

https://www.parcoecolandia.it/

https://musea.museum/