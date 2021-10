Al via la XX edizione delle olimpiadi italiane di astronomia

Condividi

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 0025244 del 19 ottobre 2021, ha promulgato il Bando relativo alla XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia.

La competizione è bandita dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione ed attuata con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La competizione, finalizzata a stimolare l’interesse per l’Astronomia e l’Astrofisica, è rivolta agli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

La Calabria è presente in questa competizione già dalle edizioni sperimentali, in questi ultimi anni la percentuale di allievi partecipanti è divenuta significativa a dimostrazione dell’attenzione dei dirigenti e dei docenti verso una disciplina fortemente formativa qual è l’Astronomia.

I risultati conseguiti nella gara dai ragazzi calabresi, documentati dai riconoscimenti nazionali ed internazionali ottenuti, sono stati sempre eccellenti e premiano il lavoro, qualificato, svolto dai docenti ed il supporto didattico che il Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sinergia con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, mette a disposizione.

Il Planetarium Pythagoras, infatti, consapevole del ruolo che gli è stato affidato dalle Istituzioni, affianca le scuole in tutte quelle azioni che si rendono necessarie per garantire la preparazione degli allievi che devono affrontare argomenti che non afferiscono ad una disciplina strettamente curriculare. Il bando, il regolamento e le modalità di partecipazione sono visionabili ai seguenti link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/xx-ed-olimpiadi-italiane-di-astronomia-a-s-2021-22-aperte-le-iscrizioni-dal-28-ottobre-al-7-dicembre-2021-1

http://www.olimpiadiastronomia.it/xx-olimpiadi-italiane-di-astronomia/

https://www.planetariumpythagoras.com/