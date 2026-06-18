Al via le candidature per il campo estivo “E!state Liberi” 2026: un’opportunità gratuita per 7 giovani di Cinquefrondi

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi informa la cittadinanza che è aperta la selezione per la partecipazione di 7 ragazze e ragazzi residenti nel Comune di Cinquefrondi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, al campo estivo “E!state Liberi – Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie”, che si svolgerà presso il Valdarno Superiore (Arezzo-Firenze) dal 24 al 30 agosto 2026.

L’iniziativa è resa possibile in virtù dell’adesione del Comune di Cinquefrondi al Patto di amicizia e collaborazione per la difesa e la promozione dei valori della Costituzione, sottoscritto con il Comune di Polistena, i Comuni del Valdarno e le associazioni impegnate nella valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 maggio 2025.

Tra gli obiettivi del Patto rientrano la promozione e il sostegno di iniziative rivolte alle giovani generazioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, dell’impegno civile, della tutela dell’ambiente e della conoscenza delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il campo nasce dalla collaborazione tra Libera e Legambiente ed è promosso dalla Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra, nell’ambito del percorso di amicizia e cooperazione tra Comuni toscani e calabresi.

Il programma prevede un’alternanza di:

– attività formative;

– testimonianze e incontri con protagonisti dell’impegno civile;

– visite a beni confiscati alle mafie;

– esperienze di volontariato;

– momenti di impegno e sensibilizzazione ambientale.

L’Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione dei giovani del territorio e, qualora il numero delle candidature superi i posti disponibili, saranno considerati criteri preferenziali:

– pregresse esperienze di volontariato, partecipazione associativa o impegno civico;

– partecipazione a percorsi formativi sui temi della lotta alle mafie, della legalità e della costruzione della comunità;

– interesse e motivazione verso le tematiche della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva;

– appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati, al fine di favorire la parità di genere.

La partecipazione al campo è completamente gratuita.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 26 giugno 2026.

Per conoscere modalità di partecipazione, requisiti e ulteriori dettagli sull’iniziativa, si invitano gli interessati a consultare il sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi. Investire sui giovani significa costruire una comunità più consapevole, responsabile e libera.

Per questo l’Amministrazione Comunale invita ragazze e ragazzi a cogliere questa importante opportunità di crescita, formazione e cittadinanza attiva.