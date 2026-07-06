Al via le immatricolazioni ai corsi di laurea senza prova selettiva all’Università Magna Graecia di Catanzaro
L’Università Magna Graecia comunica che da domani saranno aperte le iscrizioni per quattro corsi di laurea.
A partire dalle ore 10:00 del 7 luglio sarà possibile procedere all’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Scienze delle Investigazioni (150 posti disponibili), Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private(120 posti disponibili), Economia Aziendale (250 posti disponibili) e Sociologia e Servizio Sociale (200 posti disponibili).
I corsi offrono una formazione d’eccellenza, con un numero di posti programmato per garantire un’elevata qualità della didattica e dei servizi agli studenti.
I Corsi di Laurea nel dettaglio
Il Corso di Laurea in Scienze delle Investigazioni ha l’obiettivo di formare esperti in strumenti giuridici, metodologici e tecnici per sistemi investigativi. Dura tre anni: il primo copre basi giuridiche e storico-filosofiche; il secondo e il terzo formano in servizi giuridici investigativi.
Gli studenti apprendono come applicare conoscenze socio-giuridiche in contesti reali e acquisire prove tecnico-scientifiche per il processo penale. Il corso combina teoria e pratica, con laboratori e tirocini per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti sviluppano competenze in raccolta e analisi di dati economici, finanziari e tributari, e acquisiscono conoscenze linguistiche e abilità informatiche.
Il Corso di Laurea Triennale in Organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e private forma esperti nella gestione di organizzazioni pubbliche e private, approfondendo aspetti giuridici, economici, sociali e organizzativi.
Il corso sviluppa competenze linguistiche per un contesto globale e si articola su tre anni.
Include attività formative a scelta per specializzarsi e tirocini presso aziende e enti convenzionati per applicare le conoscenze acquisite e familiarizzare con il mondo del lavoro. Il corso prepara i laureati a ruoli di gestione nelle imprese private e pubbliche.
I laureati possono lavorare in Pubblica Amministrazione, enti pubblici e privati, terzo settore, aziende sanitarie e organizzazioni internazionali.
Il corso di laurea triennale offre una solida preparazione economico-aziendale, perfezionando competenze giuridiche, economiche, finanziarie e quantitative per ruoli direzionali e gestionali in imprese ed enti pubblici e privati, e per attività imprenditoriali.
Il Corso di Laurea in Economia aziendale fornisce una formazione sui principi aziendali e le teorie economiche, con applicazioni pratiche. Include materie economiche, aziendali, matematiche, statistiche e giuridiche, combinando teoria e pratica.
Il corso adotta metodi innovativi come laboratori e project work, favorendo il pensiero critico e la collaborazione, connessi al mondo del lavoro. Il corso prepara gli studenti con una base solida in economia e gestione aziendale, fornendo strumenti per l’analisi e la risoluzione di problemi aziendali e per l’imprenditorialità.
I laureati possono lavorare nel settore pubblico o privato, incluse imprese, banche e società di consulenza. Possono anche accedere all’esame per Esperto contabile dopo il tirocinio.
Il Corso di Laurea in Sociologia e Servizio sociale forma esperti in analisi dei fenomeni sociali con specifiche competenze teoriche, metodologiche e interpretative, utili per la ricerca, le politiche pubbliche e i contesti organizzativi.
Si tratta di un percorso formativo unico nel panorama regionale, con due indirizzi distinti: il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L‑39) e il Corso di Laurea in Sociologia (L‑40).
Il primo anno è comune e interdisciplinare, successivamente lo studente sceglie tra i due indirizzi. L’offerta didattica comprende moduli avanzati su innovazione sociale, transizione digitale, disuguaglianze e sostenibilità ambientale (twin transition), per rispondere alle sfide contemporanee.
La procedura di iscrizione/immatricolazione, disponibile sul portale unicz.esse3.cineca.it, è indicata sul sito istituzionale di Ateneo (link: https://web.unicz.it/it/news/131435/norme-per-l-ammissione-ai-corsi-di-laurea-laurea-magistrale-con-numero-massimo-di-iscrivibili-ad-esclusione-dei-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria-e-professioni-sanitarie-a-a-2026-2027).
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili.