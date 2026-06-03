Al via le Pigiessiadi 2026: lo sport giovanile e i valori di Don Bosco accendono la Calabria

Si accendono i riflettori sulle Pigiessiadi 2026, il grande evento sportivo e associativo targato PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) Calabria, che prenderà ufficialmente il via oggi, 3 giugno, e farà battere il cuore di centinaia di giovani fino al 7 giugno nella splendida cornice del Futura Club Itaca Nausicaa di Rossano Calabro.

Uno scenario d’eccezione pronto a trasformarsi nel villaggio della gioia, della condivisione e del sano agonismo.

Sotto il claim “Lo sport in cui credo!”, l’edizione di quest’anno promette di andare ben oltre la semplice competizione atletica.

Le Pigiessiadi incarnano la visione profonda del direttivo di PGS Calabria guidato dal Presidente Fabio Armeni, dal Vice Presidente Livio Ravanese e dal Consigliere Nazionale Demetrio Rosace secondo cui lo sport è prima di tutto uno straordinario strumento educativo, un linguaggio universale capace di unire le generazioni, abbattere le barriere e far crescere i cittadini di domani secondo i valori del sistema preventivo di Don Bosco.

Il pensiero condiviso dai vertici regionali e nazionali mette al centro l’entusiasmo della ripartenza e l’orgoglio di vedere il territorio calabrese farsi teatro di una manifestazione così imponente.

Per Armeni, Ravanese e Rosace, le Pigiessiadi non sono solo un torneo, ma un’esperienza di vita: un luogo dove il sorriso per una vittoria e l’abbraccio dopo una sconfitta hanno lo stesso identico sapore di crescita.

L’obiettivo comune è trasmettere la bellezza dello “stare insieme”, riscoprendo il campo di gioco come una piazza educativa in cui si coltivano amicizie destinate a durare nel tempo.

Il fitto calendario di gare vedrà impegnate le categorie Junior e, a partire dal 4 giugno, le attesissime categorie Family & Kids, creando un ponte perfetto tra gioco, infanzia e famiglie.

I ragazzi si sfideranno nei settori principali della Pallavolo (dalle categorie Micro fino all’Under 18 e alla mista) e del Calcio (dal Calcio a 3 misto Pigiessini fino al Calcio a 5 maschile e femminile Under 19).

Le giornate saranno scandite da un perfetto equilibrio tra agonismo e spiritualità salesiana.

Non mancheranno infatti i laboratori formativi per gli atleti, i momenti di formazione dedicati a tecnici e dirigenti, le serate di animazione organizzate dalle squadre e la suggestiva Celebrazione Eucaristica, per poi concludersi ogni sera con il tradizionale e profondo momento della “Buonanotte salesiana”.

L’appuntamento per l’inaugurazione ufficiale e la cerimonia di apertura è fissato per questa sera. La Calabria si prepara a vivere cinque giorni di pura emozione, dove il vero vincitore sarà, ancora una volta, lo sport che unisce.