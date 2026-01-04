Al via OltreModa, un evento che promuove il territorio attraverso il garbo, la gentilezza e lo stile

Con il convegno “Cultura, moda e territorio” al Museo Archeologico Nazionale, ha preso ufficialmente il via l’evento OltreModa, un progetto promosso dalla Città Metropolitana per rilanciare l’immagine del comprensorio anche attraverso il settore e l’industria della moda.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace hanno preso parte alla celebrazione inaugurale che ha visto la partecipazione della madrina Manuela Arcuri, tra le protagoniste della kermesse, diretta da Natalia Spanò, che si concluderà, stasera, con un grande defilé al teatro “Francesco Cilea”.

«Credo sia il modo migliore per iniziare l’anno, all’insegna dell’eleganza, del garbo, della gentilezza, della classe e della cultura».

Così, il sindaco Falcomatà ha presentato un evento che «presenta tutti gli ingredienti utili nella vita per affrontare le tante sfide che attendono ognuno di noi nella propria sfera personale e lavorativa».

«Nell’anno in cui la città celebra Gianni Versace ha aggiunto uno dei suoi figli migliori che ha rivoluzionato l’arte, la moda, l’eleganza, la bellezza e che presterà il nome all’opera simbolo del terzo millennio qual è il Centro per le Culture del Mediterraneo progettato da Zaha Hadid, penso sia importante ritrovarci, tutti insieme, intorno ad un’iniziativa che la Città Metropolitana ha fortemente voluto e che consente un approfondimento su quanto, attraverso la moda, si possa parlare di identità, cultura e territorio, anche attraverso la presenza di tanti personaggi del jet set.

E’ importante adottare ogni strumento necessario a rilanciare, ancora una volta, l’immagine della nostra città».

Per il vicesindaco Carmelo Versace OltreModa «racconta un territorio che vuole guardare alle sue eccellenze».

«La strada maestra per la nostra città metropolitana ha spiegato deve essere quella di stabilire dei ponti culturali. Iniziare l’anno con un evento di moda che parla di arte, cultura, enogastronomia, territorio è un’idea originale».

«Oggi – ha concluso il vicesindaco – il nostro territorio è meta di grandi artisti nazionali ed internazionali che scelgono Reggio Calabria per realizzare progetti di altissimo valore.

La presenza di Manuela Arcuri arricchisce questo percorso ed è una delle tante testimonianze dell’ottimo lavoro messo in campo per cambiare la narrazione di un territorio ormai sempre più rivolto al futuro».

All’iniziativa erano presenti anche l’assessore comunale Carmelo Romeo ed il consigliere delegato Giovanni Latella.