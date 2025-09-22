Al via un progetto innovativo a Cosenza: “De.Co. …curiamo, la cultura che cura”

COSENZA – Prende il via un’iniziativa pionieristica all’interno dell’ospedale Mariano Santo di Cosenza, frutto della collaborazione tra l’Associazione Onco Med e Unpli Calabria. Il progetto, denominato “De.Co. …curiamo, la cultura che cura”, unisce la promozione delle tradizioni locali con il sostegno ai pazienti oncologici e ai loro caregiver.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma “De.Co. Identitaria” di Unpli, che mira a valorizzare le Denominazioni Comunali (De.Co.) come strumenti di tutela e rilancio delle eccellenze del territorio. Questo progetto, in particolare, porta la cultura direttamente nel reparto di oncologia, trasformandola in un veicolo di benessere psico-fisico.

Ogni mese, un Comune calabrese che ha aderito al programma De.Co. collaborerà con l’Associazione Onco Med, portando nel reparto di oncologia dell’ospedale di Cosenza le proprie tradizioni artistiche, musicali e gastronomiche. L’obiettivo è offrire a pazienti e caregiver un momento di incontro e svago, facendoli partecipi della ricchezza culturale locale.

Il progetto sarà inaugurato il prossimo 24 settembre alle ore 11:30 con la partecipazione del Comune di Montalto Uffugo. L’evento di lancio vedrà la presentazione di tre simboli distintivi del territorio montaltese: la Scuola di Liuteria Montaltina, testimone di un’antica arte artigiana; il Leoncavallo Dance Festival, che celebra la figura del grande compositore attraverso la musica e la danza; e l’azienda Arena Miele, un’eccellenza nel settore apistico.

L’iniziativa, completamente gratuita e non finanziata, rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare uno strumento di inclusione e partecipazione, offrendo un momento di leggerezza e connessione a chi sta affrontando percorsi di cura complessi. L’appuntamento è un’opportunità per unire la comunità, i produttori locali e le istituzioni in un gesto di solidarietà e valorizzazione delle proprie radici.