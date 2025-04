Aldo Polisena “che fine ha fatto la casa di comunità di Cinquefrondi?”

Cittadini, per sopperire alla drammatica situazione sanitaria nella nostra Regione era stato approvato, attraverso i finanziamenti previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) a seguito della Pandemia Covid, un progetto per creare 61 Case di Comunità e 20 Ospedali di Comunità.

L’obiettivo era quello di creare un minimo di medicina territoriale ormai scomparsa a seguito della chiusura nel 2011 di Ospedali e servizi sanitari in Calabria. Di queste Case di Comunità 5 erano previste nella Piana e una di questa a Cinquefrondi da collocare nei locali dell’ex Tribunale in via Roma.

La casa di Comunità è una importante struttura di accoglienza e di assistenza sanitaria funzionante con il sistema del day Hospital la cui realizzazione avrebbe dovuto alleggerire la pressione di pazienti sull’unico ospedale rimasto che è quello di Polistena.

EBBENE DOVE’ ANDATA A FINIRE LA CASA DI COMUNITA’ DI CINQUEFRONDI?

La domanda è legittima per alcuni ordini di motivi.

Il primo riguarda il fatto che i Progetti previsti dal PNRR vanno realizzati entro marzo del 2026 altrimenti si perde il finanziamento. Il secondo motivo riguarda il fatto le che le altre case di Comunità sono state aperte come a

Palmi e sono stati consegnati i lavori per gli Ospedali di Comunità di Cittanova e di Oppido Mamertina.

PERDEREMO ANCHE QUESTO SERVIZIO?

Pertanto invitiamo l’Amministrazione Comunale, le forze politiche, le Associazioni e tutti i cittadini a mobilitarsi per far si che un progetto così importante per i Cittadini e per le fasce più deboli della popolazione ,già finanziato e approvato ,sia realizzato nel nostro Comune.

PSI CIRCOLO DI CINQUEFRONDI

Aldo Polisena