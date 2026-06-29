Aldo Polisena “Cinquefrondi esclusa dai fondi per la viabilità?”

La Regione Calabria approva un piano micro-infrastrutturale per le comunità locali, un programma di 31 milioni di euro destinati ai comuni con popolazione al sotto dei 15 mila abitanti.

Sono 212 comuni coinvolti, 49 nella sola provincia di Reggio Calabria ma non esiste il comune di Cinquefrondi. Il Piano si basa su una ricognizione territoriale promossa dalla Regione Calabria con l’obiettivo di intercettare le necessità urgenti dei piccoli comuni.

Il finanziamento avviene attraverso i fondi della programmazione FSC 2021-2027.

Il Piano prevedeva un tetto massimo di 150.000 euro con l’obbligo di presentare una progettazione esecutiva per garantire l’immediata cantierabilità dei lavori.

I fondi mirano a ripristinare la sicurezza stradale, penalizzata anche dalle ondate di maltempo legate al ciclone Harry e a migliorare la fruibilità del territorio in ottica di accoglienza turistica.

Tra i 49 comuni della Provincia di Reggio Calabria troviamo Galatro e Molochio che ottengono 150 mila euro a testa, Maropati, Melicucco, Rizziconi e diversi altri ma non troviamo il Comune di Cinquefrondi.

Il Piano sarà illustrato il 3 luglio alla Cittadella Regionale dal vicepresidente della Giunta Filippo Mancuso e sarebbe utile capire i motivi per cui il Comune di Cinquefrondi non è rientrato tra quelli da finanziare in considerazione del fatto che, anche il nostro paese, è stato investito dal maltempo abbattutosi sulla Regione in questi ultimi tempi e che ha colpito la viabilità secondaria che spesso rende difficile la vita quotidiana dei cittadini.

Aldo Polisena Consigliere Comunale di Risveglio