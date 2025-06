Alecci a margine presentazione progetto “Lavorando Includendo”

Oggi realizzo un piccolo grande sogno. Insieme all’Associazione Afrodite siamo riusciti a dare vita ad un ambizioso progetto, denominato “Lavorando Includendo” che da Soverato lancia un messaggio forte di inclusione e accoglienza.

E che in futuro potrà allargarsi a tutta la Calabria anche grazie ad una proposta di legge che ho appena depositato in Consiglio regionale.

Sin dai primi mesi di mandato come Sindaco di Soverato mi sono occupato con molto impegno delle Politiche Sociali, gettando le basi per avviare un percorso di inclusione che oggi continuano a portare avanti l’Assessore Sara Fazzari e il Sindaco Daniele Vacca.

Il progetto appena presentato e in cui credo fermamente intende proprio valorizzare le capacità individuali, favorire l’autonomia e contrastare l’esclusione sociale, attraverso un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese turistiche e terzo settore.

Con “Lavorando Includendo” alcuni ragazzi con disabilità verranno inseriti, con regolare contratto, nello staff lavorativo degli stabilimenti balneari di Soverato dove svolgeranno diverse mansioni durante la stagione turistica.

Dotati di t-shirt personalizzata con il logo del progetto si occuperanno dell’accoglienza, dei servizi in spiaggia, del servizio al bar o al ristorante, della cura delle piante dei giardini etc.

Nelle fasi di strutturazione del progetto, due sono gli aspetti che mi hanno molto colpito, da un lato la grande voglia di questi straordinari ragazzi di mettersi in gioco, dall’altra il grande entusiasmo degli operatori di Soverato nell’aderire a questa idea: volevano partecipare praticamente tutti, ma purtroppo per questione di disponibilità dei ragazzi ne abbiamo dovuto ridurre il numero, promettendo per le prossime edizioni una platea certamente più ampia.

Contestualmente, ho presentato una proposta di legge in Consiglio Regionale che ha, appunto, l’obiettivo di riconoscere formalmente e, possibilmente, ampliare il progetto “Lavorando includendo”, promuovendo l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in tutti gli ambiti e valorizzando le imprese virtuose che investono in responsabilità sociale.

Ad esse, verrà garantita priorità nell’accesso ai bandi regionali e l’attribuzione del marchio “Lavorando includendo – Regione Calabria”, da esporre presso la sede o la struttura e nei materiali promozionali.

Doverosi i ringraziamenti a tutti coloro i quali, in un modo o nell’altro, hanno reso possibile tutto ciò a partire da Afrodite con cui abbiamo lavorato per mesi fianco a fianco.

E poi chi con Afrodite ha fatto rete, il Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei Giovani OIKOS, AIPD, Ali d’Aquila, X Fragile e la Fondazione Città Solidale.

Grazie anche alla Fondazione Banca Montepaone, all’Associazione Stabilimenti Balneari di Soverato con il Presidente Salvatore Riccio, che è anche Presidente del Consiglio comunale, e a tutti gli stabilimenti che hanno partecipato a questa prima edizione: Lido San Domenico, Lido Marinella, Lido Verdemare, Rebus Beach, Pacifico Club, Miramare, Dry Salapadu, Ristorante Macarena, Glauco Beach Club, Lido Da Saverio Beach, Lido Bikini, Lido Marechiaro.