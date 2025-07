Alecci su incontro a Lamezia Terme con il Presidente del Pd e europarlamentare Stefano Bonaccini

L’incontro di Lamezia Terme con il Presidente Nazionale del Partito Democratico ed Europarlamentare Stefano Bonaccini, che ringrazio per la disponibilità, rappresenta un’altra prova della grande attenzione del partito nei confronti della nostra regione e dei nostri territori.

E’ stato un incontro molto proficuo a cui ha partecipato anche la collega consigliera regionale Amalia Bruni, il neo segretario del Pd provinciale di Catanzaro Gregorio Gallello, i rappresentanti dei circoli di Lamezia Terme e Catanzaro ed una rappresentanza di amministratori del territorio.

Numerosi i temi trattati con particolare riguardo alle problematiche del Mezzogiorno e della nostra regione, anche alla luce delle preoccupanti notizie che provengono da Bruxelles riguardo il taglio dei fondi europei destinati al Sud.

Si è posta l’attenzione anche sulle prossime sfide elettorali in Calabria, tra cui le elezioni regionali, ed è stata ribadita con forza la volontà di dare nuova linfa al partito, attraverso una politica ancora più vicina ai territori e alle persone, coinvolgendo e facendo rete anche con le altre forze del centrosinistra.

Il Presidente Bonaccini, in chiusura, si è impegnato a tornare in Calabria dopo l’estate per partecipare ad una due giorni formativa dedicata ai giovani amministratori e militanti del partito.