Alecci su incontro organizzato a Soverato il 4 aprile per la prevenzione delle truffe nei confronti delle persone anziane

“Più informati, più sicuri – Insieme contro le truffe agli anziani”, questo il titolo dell’incontro informativo che si terrà venerdì 4 aprile 2025 alle ore 18 presso la sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

L’evento, organizzato dal Consigliere Regionale Ernesto Alecci, in collaborazione con la “Libera Università Popolare della terza Età e del tempo Libero” intende fornire delle informazioni e suggerire delle regole pratiche per aiutare gli anziani a difendersi dai pericoli derivanti da furti o reati contro la persona o il patrimonio.

“Il fenomeno delle truffe nei confronti dei soggetti più indifesi ha dichiarato il Consigliere Ernesto Alecci oggi sta assumendo proporzioni preoccupanti.

Se dapprima il fenomeno era circoscritto ai grandi centri urbani, negli ultimi tempi numerosi episodi sono stati registrati anche nei nostri territori e nei nostri paesi.

Truffe telefoniche anche con richieste di aiuto per parenti o amici, furti in casa o nei pressi degli sportelli postali o bancari, truffe online, sono tantissime le forme che i delinquenti stanno utilizzando per rubare soldi o informazioni utili ai malcapitati che spesso non hanno gli strumenti per difendersi.

Il convegno, a cui sono invitati tutti i cittadini interessati, ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare le categorie più esposte nei confronti di potenziali pericoli di questo tipo, fornendo anche un vademecum cartaceo da tenere in casa.”

All’incontro parteciperanno, oltre al Consigliere Alecci, anche il Sindaco di Soverato Daniele Vacca, l’Assessore alle Politiche Sociali Sara Fazzari, la Professoressa Sina Pugliese Montebello dell’Università della Terza Età e il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soverato Marco Colì.