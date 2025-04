Alecci sulla grande partecipazione all’incontro dedicato alla prevenzione delle truffe nei confronti degli anziani.

La grande partecipazione all’incontro organizzato presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato dimostra la preoccupante diffusione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane e la crescente apprensione dei cittadini al riguardo.

Come evidenziato durante i vari interventi, infatti, le truffe rivolte agli anziani sono sempre più numerose, più sofisticate, più pericolose.

Presi come siamo nelle mille difficoltà e nei mille impegni di ogni giorno, per essere raggirati e imbrogliati basta veramente un attimo di ansia o disattenzione. Erano presenti tantissimi cittadini, di tutte le età, preoccupati per quello che sta accadendo anche nei nostri centri urbani e nei nostri territori.

L’obiettivo era quello di sensibilizzare il più possibile la popolazione per prevenire qualunque tipo di reato, contro la persona e contro il patrimonio, fornendo tutte le informazioni utili alle categorie più esposte nei confronti dei potenziali pericoli anche attraverso un vademecum cartaceo da leggere e tenere in casa.

Come riportato dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Soverato Marco Colì e dall’esperto informatico Biagio Milano, che ringrazio per la partecipazione, dietro questi episodi ci sono quasi sempre grandi organizzazioni criminali che operano costantemente sui vari territori mettendo in piedi di volta in volta numerosi tentativi criminosi.

Le vittime sono quasi sempre anziani soli o lontani dalla propria famiglia, che difficilmente hanno i mezzi o la capacità di reagire in maniera immediata e lucida, cadendo nei vari tranelli messi in piedi da questi delinquenti.

Per questo motivo è fondamentale fare rete sul territorio, attraverso l’attivazione delle istituzioni, delle associazioni, della Chiesa per “proteggere” o “mettere in guardia” anche quelle persone che magari non trascorrono molto tempo fuori di casa o hanno pochi rapporti sociali.

Un impegno preso a Soverato anche dal Sindaco Daniele Vacca e dall’Assessore alle Politiche Sociali Sara Fazzari, insieme alla Presidente della dell’Università della Terza Età Sina Pugliese Montebello, università che ha partecipato attivamente all’organizzazione dell’incontro.