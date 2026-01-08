Alecci “vicinanza ad Orlandino Greco a seguito dell’aggressione subita a Castrolibero”

Continuano, purtroppo, a susseguirsi le notizie che riguardano minacce e aggressioni nei confronti di amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Mi riferisco all’ultimo, preoccupante episodio che ha riguardato il Consigliere regionale Orlandino Greco, vittima di un’aggressione a Castrolibero, comune di cui è stato Sindaco, durante la festa dell’Epifania.

Un’aggressione violenta e brutale avvenuta davanti a tantissima gente, famiglie e bambini, in un’atmosfera di festa e perciò ancora più incomprensibile e allarmante.

A nome mio e di tutto il Gruppo Consiliare del Partito Democratico esprimo la mia vicinanza a Orlandino Greco.

Questa vicenda è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di episodi che dimostrano il sempre maggiore inasprimento del clima in cui si trovano ad operare amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Bene ha fatto il collega Greco a denunciare immediatamente e a dare risalto all’accaduto.