“Alice, non avere paura”: Un Viaggio Interiore nel Paese delle Meraviglie al Teatro “Il Piccolo” di Castiglione Cosentino

Secondo appuntamento della rassegna “Il Piccolo Palcoscenico”.

Venerdì 14 Marzo, alle ore 20:30, sul palcoscenico del Teatro “Il Piccolo” di

Castiglione Cosentino, andrà in scena “Alice, non avere paura” adattamento

della celeberrima fiaba di Lewis Carroll, scritto dall’autrice cosentina Giulia

Biondino.

La storia di Alice nel Paese delle Meraviglie viene riconcepita da una

produzione inedita firmata PALMO, in collaborazione con EMMEA Show

Academy. Un viaggio interiore alla scoperta di sé, allo scopo di affrontare le

paure più profonde e recondite. Alice, si trova a confrontarsi con le sue

proiezioni mentali: il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, lo Stregatto e la Regina

di Cuori, che diventano simboli di disorientamento e riscoperta. Ogni

personaggio funge da specchio delle angosce della stessa Alice, ma al

contempo, assurge al ruolo di spirito guida che le mostra e la trasporta verso

una via di fuga attraverso il coraggio e la resilienza. Tanti spunti di riflessione

raccontati e rappresentati con leggerezza e ironia. A tratti con comica parodia.

Tre gli attori in scena: Mariateresa Di Cianni, nel ruolo di Alice, affiancata dalle

performance trasformiste di Ilaria Curcio e Luigi Sprovieri.

La regia è firmata da Attilio Palermo, le musiche originali sono state composte

da Luigi Morrone. Di Mario Palermo la direzione coreografica.

L’Associazione PALMO cura l’intera rassegna patrocinata

dall’Amministrazione Comunale, nella persona del suo Primo Cittadino,

Salvatore Magarò.

Le prevendite sono disponibili presso InPrimafila, in via Guglielmo Marconi,

140 a Cosenza e online sul sito www.inprimafila.net