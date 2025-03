Alla Biblioteca De Nava il seminario“Mostri, fobie e misteri nel mondo classico”

Proseguono presso la Biblioteca de Nava gli incontri dell’Associazione Anassilaos. Si terrà giovedì 20 marzo alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè il secondo dei seminari “Mostri, fobie e misteri nel mondo classico” promossi dal sodalizio reggino congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava” e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di quello del Lions Club Reggio Calabria Host, di prestigiosi patrocini universitari, di quello del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina (DICAM), dell’Università Autonoma di Madrid, dell’Università di Malaga, Dipartimento di Filologia Greca, del Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino, della Società Italiana di Storia delle Religioni. Tema della lezione della Prof.ssa Marta González González, Ordinario di Filologia greca presso il Dipartimento di Filologia Greca dell’ Università di Malaga parlerà di “L’utopia di un mondo senza donne: misoginia o tanatofobia?”. Tra le utopie e le ucronie del mondo antico, parte di quei mondi che nascono da un “Cosa sarebbe successo se…”, il sogno maschile di un mondo senza donne occupa un posto centrale. Lo vediamo in opere antiche come quelle di Esiodo, ma anche in alcune tragedie. La studiosa cercherà di comprendere se si tratti di fantasie misogine, spiegabili all’interno di una tradizione che, da sempre, vede le donne come attori secondari, o se si possano scoprire significati più profondi e complessi nelle versioni originali di questa utopia. Ciò spesso accade con i miti greci in genere, rispetto alle loro ricreazioni moderne. Infatti, si cercherà di capire se questi “mondi senza donne” non siano piuttosto in realtà “mondi senza morte”. A presiedere e condurre i seminari sarà Mariangela Monaca, Ordinario di Storia delle religioni presso il DICAM dell’Università di Messina. A portare i saluti Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “Pietro De Nava”; Aldo De Caridi, Presidente Lions Club Reggio Calabria Host e Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos. La partecipazione a ciascun seminario darà diritto al conseguimento di 0,25 CFU universitari, secondo le modalità previste dai Corsi di Laurea del DICAM.