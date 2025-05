Alla camera di commercio di Catanzaro focus su formazione lavoro

Come costruire programmi funzionali ad uno sviluppo socio-economico innovativo e competitivo del territorio alimentato da livelli occupazionali crescenti e qualificati per affrontare necessità presenti e, adeguatamente, le sfide future?

Su questioni così rilevanti la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha aperto un focus di confronto con il convegno “Dalla Formazione al Lavoro. Costruire connessioni per la crescita del capitale umano e del territorio” che si è tenuto nella sua sede catanzarese e che già nella titolazione, esprime il suo orientamento quanto a obiettivi, metodi e strategie.

L’incontro è stato realizzato in collaborazione con la sezione Catanzarese dell’ A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana) ed in partenariato con il Gruppo Multiversity con Università Pegaso e Università Mercatorum –Università telematica delle Camere di Commercio.

Il Presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo nell’introdurre i lavori ha sottolineato come “Il mercato del lavoro sta attraversando oggi una profonda trasformazione che richiede non solo competenze tecniche ma sempre più spesso trasversali legate ad abilità e capacità personali di problem solving e di adattamento a situazioni in continua evoluzione.

In questo contesto la formazione, che è fondamentale per il passaggio al mondo del lavoro, deve tener contro di tutte queste variabili per allineare le competenze ai fabbisogni reali.

Il futuro non sarà solo di chi saprà studiare ma soprattutto di chi saprà imparare sviluppando il proprio talento.

La nostra mission deve essere quella di sostenere questo processo, in un sistema di rete tra istituzioni-scuole-università-imprese, motivato dal comune obiettivo di investire sulla crescita del capitale umano per lo sviluppo culturale e socio economico del territorio nel segno dell’innovazione e della competitività”.

“Per creare vantaggio competitivo, per valorizzare e attrarre talenti, la formazione deve evolversi secondo percorsi dinamici, aggiornati e capaci di dialogare con le imprese anticipando i cambiamenti ha detto Luca Noto, Presidente Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, che ha poi aggiunto La collaborazione tra sistemi educativi e produttivi non è più un’opzione ma una necessità per garantire occupabilità e crescita economica secondo criteri di partecipazione e di modernità”.

“Il ruolo della scuola e delle università è fondamentale per creare un ponte tra conoscenza e lavoro ha poi evidenziato Pietro Stilo, docente Unipegaso.

La transizione formativa e professionale non è solo una questione individuale, ma un processo collettivo che richiede anche alle Università di ripensarsi e di mettersi al servizio di una società in cambiamento, attivando percorsi di studio che non si limitino a trasferire sapere ma favoriscano connessioni dirette con il mondo reale.”.

“Proprio per questo ha poi sottolineato Giovanni Ricevuto, Segretario Nazionale A.N.S.I. diventa anche importante la compresenza di università tradizionali con quelle telematiche, che ampliano le opportunità di accesso a conoscenza e formazione modulandola sulle necessità individuali.

Noi abbiamo così interpretato il nuovo modo di sentire, cercando di invertire quella tendenza che vede ancora l’Italia tra le realtà europee con una più bassa percentuale di laureati. Il cambiamento è possibile, in questo la Camera di Commercio ha un ruolo chiave e noi siamo pronti a collaborare per cogliere le nuove sfide”.

“Perché questo è un momento davvero complesso e di grandi trasformazioni ha precisato Raffaele Bonanni, oggi Presidente Nazionale A.N.S.I. e già Segretario Generale CISL.

E’ vero, in Italia cresco l’occupazione e il lavoro a tempo indeterminato, ma al di là della diversa chiave di lettura di dati e statistiche, potrebbe essere una crescita effimera se disconnessa dalla rivoluzione digitale e dalle sue opportunità.

In Italia, mezzo milione di posti di lavoro disponibili risultano attualmente ancora non coperti; in Calabria solo il 20% delle scuole è dotata di aula informatica. I fondi ci sono come pure le progettualità, a mancare è il raccordo tra i corpi intermedi per la connessione dei bisogni formativi a quelli produttivi per lo sviluppo e la competitività.

L’incontro odierno segna un importante cambio di passo e il ruolo della Camera di Commercio è fondamentale per questa rivoluzione culturale e operativa”.

Nel trarre le conclusione Fortunato Varone Dirigente Generale Dipartimento Lavoro Regione Calabria ha evidenziato come “il futuro della nostra regione sta proprio nell’occupabilità coerente con la trasformazione in atto, soprattutto digitale; nel contrastare la piaga del lavoro sommerso che determina precarietà e mortificazioni salariali; nel fermare quella “fuga di cervelli” che ogni anno impoverisce il territorio 10 mila persone, non per scelta personale ma per mancanza di lavoro.

La Regione è impegnata con interventi coerenti a favorire occupazione e lavoro incentivando una formazione qualificata e qualificante e l’assunzione nelle imprese attraverso di programmi di sostegno e defiscalizzazione”.

Sono intervenuti, inoltre, il Segretario generale della UIL Calabria Marilena Senese, e il Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Calabra, nonché consigliere camerale, Francesco Granato che, nell’ambito delle tematiche in discussione, ha evidenziato il ruolo strategico della formazione e delle questioni ambientali nell’acquisizione delle competenze per occupazione e lavoro, con un pensiero significativo: “la formazione è quello che rimane quando le nozioni verranno dimenticate”.

A seguire la Cerimonia di consegna di Borsa di Studio a cura di Kristina Chimankaia- Presidente A.N.S.I Catanzaro, quest’anno assegnata ad una studentessa della provincia vibonese per il percorso di studi universitari prescelto, finalizzato al conseguimento della laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità.

Il presidente Falbo ha poi riservato un saluto diretto e cordiale ai numerosi studenti presenti, così esortandoli “Siate sempre attenti, interessati e curiosi. La Camera di Commercio è sempre pronta ad accogliervi, ad ascoltarvi per comprendere i vostri bisogni, le vostre aspirazioni, per valorizzare i vostri talenti e il nostro territorio in tutte le sue potenzialità”.