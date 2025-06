Alla Corte d’Appello di Catanzaro si insedia la Rsu, Rotella (Fp Cgil) confermato Coordinatore

Prima assemblea per la Rsu della Corte d’Appello di Catanzaro in seguito alle elezioni dello scorso aprile. Durante i lavori è stato eletto come coordinatore con sette preferenze su dieci Sergio Rotella, Fp Cgil Calabria.



Si tratta di una conferma per Rotella che non solo ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati, ma ha guidato con lo stesso incarico per dieci anni gli uffici giudiziari Corte di Appello, Ufficio Unico, Tribunale per I Minori, Tribunale di Sorveglianza, Commissariato Usi Civici e Presidio Cisia di Catanzaro.



Eletto come vice coordinatore Giuseppe Talotta, anche egli candidato con Fp Cgil.



Nel corso dell’assemblea è emersa la volontà da parte di tutti i componenti RSU di avviare un percorso basato sulla collaborazione, impegno e responsabilità, affrontando in maniera fattiva tutte le problematiche che interessano i lavoratori, offrendo suggerimenti e contributi all’amministrazione per migliorare le condizioni lavorative degli impiegati e dell’ufficio.



Altro argomento importante è la sicurezza sui luoghi di lavoro D.LGS 81/08.



A tal proposito, tenuto conto che presso gli uffici giudicanti vi è molto personale, bisogna riconoscere che l’amministrazione attraverso lo smart working sta gestendo positivamente la problematica, in attesa del completamento dei lavori del secondo piano (ex Procura della Repubblica) del vecchio palazzo di giustizia.