Alla Libreria Ubik Lamezia la presentazione del romanzo “La ragazza d’aria” di Andreea Simionel

La Libreria Ubik Lamezia ospiterà mercoledì 4 giugno alle ore 18.30 la presentazione del romanzo La ragazza d’aria di Andreea Simionel, pubblicato da Rizzoli.

Un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea e alle storie capaci di raccontare con profondità le sfide dell’adolescenza, dell’identità e dell’appartenenza.

Protagonista del romanzo è Aryna, una quindicenne arrivata in Italia dalla Romania che si trova a vivere il delicato equilibrio tra due lingue, due culture e due modi di sentirsi nel mondo.

Attraverso la sua vicenda personale, il libro affronta temi universali come la ricerca di sé, il rapporto con il proprio corpo, il valore delle radici e il bisogno di essere accolti e riconosciuti. Con una scrittura intensa e coinvolgente, Andreea Simionel offre una narrazione che parla di crescita, fragilità e rinascita.

Andreea Simionel, nata nel 1996 a Botoșani, in Romania, vive a Torino dall’età di undici anni. Scrittrice e autrice di racconti pubblicati su numerose riviste letterarie, ha esordito nella narrativa affrontando i temi dell’emigrazione e dell’identità culturale, diventati centrali nella sua produzione letteraria.

Con La ragazza d’aria conferma una voce originale e sensibile nel panorama della narrativa italiana contemporanea.

L’incontro rappresenterà un’occasione preziosa per dialogare con l’autrice, approfondire i temi del romanzo e conoscere il percorso creativo che ha dato vita a una storia capacedi parlare alle nuove generazioni e non solo.

L’ingresso è libero.

Presentazione del libro “La ragazza d’aria” di Andreea Simionel

Data: mercoledì 4 giugno

Orario: ore 18.30

Luogo: Libreria Ubik Lamezia, Lamezia Terme

La cittadinanza è invitata a partecipare.