Alla “Maruca” di Vallefiorita piccoli eroi contro i germi, l’Opi Catanzaro insegna a salvarsi la vita lavandosi le mani

A Vallefiorita, la prevenzione ha trovato casa presso l’accogliente “Spazio Bambino” La Maruca.

Qui, si è svolta una giornata speciale intitolata “Salviamoci la vita lavandoci le mani”, un’iniziativa promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Catanzaro, nell’ambito di un progetto di prevenzione varato dal Dipartimento Salute dell’Asp catanzarese.

Quello che potrebbe sembrare un semplice gesto, il lavarsi le mani, si è trasformato in un momento di cruciale apprendimento e divertimento, ponendo le basi per una maggiore consapevolezza igienico-sanitaria fin dalla tenera età.

Alla giornata, all’insegna del benessere e della solidarietà, hanno partecipato con entusiasmo e curiosità i bambini dello Spazio Bambino La Maruca.

A guidarli in questo percorso educativo c’erano figure di spicco dell’OPI di Catanzaro, tra cui la presidente Giovanna Cavaliere e le infermiera Simona Tramontana, Marianna Mercuri ed Emilia Cutullè.

Con un approccio ludico, coinvolgente e interattivo, gli operatori sanitari hanno mostrato ai piccoli non solo il “come” lavarsi le mani correttamente, ma anche il “perché” questo gesto sia così cruciale per prevenire la diffusione di germi, batteri e, di conseguenza, malattie.

Attraverso spiegazioni semplici, dimostrazioni pratiche e attività che hanno stimolato la loro partecipazione attiva, i bambini hanno compreso l’importanza di igienizzare le mani in momenti chiave della giornata: prima dei pasti, dopo aver giocato all’aperto, dopo essere stati in bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.

L’obiettivo era far sì che queste pratiche diventassero parte integrante della loro routine quotidiana, trasformando un dovere in una buona abitudine acquisita con consapevolezza.

Questa iniziativa rientra nella più ampia missione dell’OPI di Catanzaro di promuovere la cultura della prevenzione a tutti i livelli, partendo proprio dalle fasce più giovani della popolazione.

Educare i bambini all’igiene personale significa non solo investire sulla loro salute futura, ma anche contribuire attivamente alla salute e al benessere della comunità nel suo complesso. I bambini, infatti, diventano veicoli di conoscenza e buone pratiche all’interno delle loro famiglie.

La sinergia tra un’istituzione professionale come l’OPI e realtà locali dedicate all’infanzia come lo Spazio Bambino La Maruca dimostra l’efficacia di un impegno congiunto per il benessere collettivo.

Eventi come questo sottolineano l’importanza di portare l’educazione sanitaria direttamente sul territorio, rendendola accessibile e divertente, e rafforzando il ruolo dell’infermiere come figura chiave non solo nella cura ma anche nella promozione della salute e nella prevenzione.

Con il forte desiderio di continuare a promuovere la prevenzione e il benessere della comunità, il dipartimento della salute dell’ASP di Catanzaro e l’OPI di Catanzaro sono pronti a riprendere con entusiasmo il progetto “Nati per Leggere”.

Questa iniziativa, che mira a stimolare la lettura nei bambini fin dalla più tenera età, rientra a pieno titolo nelle attività di prevenzione, riconoscendo il valore formativo e di sviluppo che la lettura precoce apporta ai più piccoli.