Alla Mediterranea la presentazione della candidatura di Antonio Anile al CNSU

Si è tenuto presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria l’evento ufficiale di presentazione della candidatura dello studente Antonio Anile al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), massimo organo di rappresentanza studentesca a livello nazionale.

L’incontro, che ha registrato la straordinaria partecipazione dell’Europarlamentare Giusi Princi, si è aperto con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti, che ha ribadito l’importanza del coinvolgimento diretto degli studenti nei processi decisionali, sottolineando come la partecipazione attiva alla vita universitaria rappresenti uno strumento essenziale per la crescita personale e nella formazione degli studenti.

Per l’Università Mediterranea è intervenuto il Prof. Bruno Antonio Pansera, il quale ha evidenziato come la candidatura di Antonio Anile rappresenti un’importante opportunità per l’Università Mediterranea, che potrebbe ottenere per la prima volta una rappresentanza all’interno del CNSU.

Un risultato che costituirebbe non solo un motivo di orgoglio per l’Ateneo, ma anche un’occasione concreta per portare, a livello nazionale, la voce e le esigenze di una realtà accademica in costante crescita.

A seguire, un confronto dinamico e partecipato con i rappresentanti delle associazioni studentesche e numerosi studenti dell’Ateneo, durante il quale il candidato ha esposto i punti fondamentali del suo programma, incentrato sulla tutela del diritto allo studio, sul potenziamento dei servizi universitari, come lo sport e gli sportelli psicologici, l’emergenza affitti e sull’inclusione attiva degli studenti nei processi di riforma dell’università.

Ampio spazio è stato dedicato alla riflessione sulla necessità urgente di riportare lo studente e le sue esigenze al centro dell’agenda accademica: “per costruire, insieme, l’Università di domani”, ha concluso il candidato, rivolgendosi alla platea di giovani studenti.

In chiusura, l’Europarlamentare On. Giusi Princi ha espresso un forte e convinto sostegno alla candidatura di Antonio Anile.

“Antonio Anile, sostenuto trasversalmente da tutte le associazioni studentesche della Mediterranea ha affermato, è un ragazzo che sono certa riuscirà a rappresentare al meglio i bisogni degli studenti dell’Ateneo e non solo, caratterizzandosi per capacità di ascolto, studio e approfondimento.

Con competenza e impegno, saprà rivendicare le istanze degli universitari nel CNSU, laddove sarà eletto.

Ho apprezzato Antonio ha aggiunto anche quando ero in Regione nel ruolo di Vicepresidente perché, insieme a lui e alla componente universitaria, abbiamo rivisto una legge regionale datata, quella sul diritto allo studio.

Grazie anche ai loro importanti suggerimenti, sono state incrementate le risorse consentendo alla Calabria di essere l’unica regione a soddisfare ha concluso tutte le borse di studio universitarie”.