Alla Pineta Zerbi cerimonia di donazione del Rotary di due scacchiere per l’arredo urbano

Si è svolta nella Pineta Zerbi, la cerimonia di donazione delle due scacchiere in pietra reggina donate dal Rotary alla città di Reggio Calabria. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e rotariane. Per l’Amministrazione comunale erano presenti Massimiliano Merenda, consigliere comunale delegato al Decoro e all’Arredo urbano, ai Parchi e Giardini, che ha sottolineato l’importanza di questo gesto di generosità e il consigliere comunale con delega a Sport e Turismo, Giovanni Latella.

«La nostra Pineta Zerbi si arricchisce di due gioielli realizzati in pietra reggina – ha dichiarato Merenda – queste scacchiere sono un altro dono del Rotary alla nostra città, che dimostra ancora una volta il suo impegno per la comunità. Non lontano da qui, anni fa, il Rotary aveva già donato delle giostrine per diversamente abili. Con questa iniziativa, accogliamo con grande emozione un altro prezioso contributo alla nostra città, un atto che arricchisce una zona sempre più frequentata e amata dalla comunità. Il messaggio più importante che, come Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà stiamo cercando di divulgare, è che se il bene comune viene arricchito e preservato e se i luoghi pubblici sono frequentati e amati, il degrado si allontana. In questo modo, la città continua a crescere e a offrire spazi più belli e vivibili per tutti. Un ringraziamento particolare va anche a Corrado Trobetta, che ha curato la progettazione delle scacchiere e alla nostra società in house Castore che ha provveduto all’installazione».

In particolare, si tratta di due scacchiere regolamentari in pietra di Lazzaro, complete di sedili, realizzate grazie alla collaborazione tra il Rotary Club Reggio Calabria Nord, il Rotary Club Reggio Calabria, il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e il supporto del Distretto Rotary 2102 Calabria.

«Queste scacchiere sono un simbolo del nostro affetto per la città – ha spiegato il presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord, Paolo Chirico – vogliamo che diventino un punto di riferimento per chi ama il gioco degli scacchi e per chi vuole avvicinarsi a questo gioco. Il nostro obiettivo è contribuire all’abbellimento di una zona centrale della città, dove sono stati recentemente effettuati interventi di recupero e ammodernamento. Con questa iniziativa, vogliamo anche promuovere il gioco degli scacchi all’aperto, come avviene in molte città europee. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e, in particolare, il vicesindaco e il consigliere Merenda per il supporto nella realizzazione di queste opere».

Durante l’inaugurazione, l’Associazione scacchistica “Ezio Sgrò” ha organizzato un mini-torneo dimostrativo, dando così un assaggio della vivacità e della passione che caratterizzano il gioco degli scacchi nella nostra città.