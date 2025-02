All’Accademia di Belle Arti incontro aperto sulla figura di una delle più grandi fotografe italiane: Letizia Battaglia

Nell’Aula Magna “G.Marino” dell’ Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, docenti e studenti hanno incontrato Paolo Falcone, curatore della mostra “Letizia Battaglia Senza Fine” esposta in città all’Arena “Ciccio Franco”, dal 16 novembre al 2 febbraio e realizzata dal Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Calabria e da Electa in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti. Il confronto con il curatore è stata occasione per i giovani studenti di relazionarsi con chi ha fatto dell’arte una professione. L’evento, organizzato dai docenti Davide Negro (corso di Fotografia) con la collaborazione di Giovanni Pellicanò (docente di fotografia digitale) e Patrizia Giancotti (docente di Antropologia dell’Arte), si è incentrato sulla figura di Letizia Battaglia, figura principale nella storia della fotografia internazionale, riconosciuta come una personalità nella storia della fotografia internazionale. Letizia viene universalmente ricordata soprattutto per il coraggio, manifestato al tempo della collaborazione con il quotidiano “L’Ora” di Palermo, per le immagini realizzate durante la sanguinosa guerra di mafia degli anni Settanta e Ottanta. La sua arte è cresciuta con il suo impegno civile e politico, ritraendo la profonda essenza della Sicilia e non solo. E proprio grazie al suo lavoro di reporter, quelle fotografie consegneranno alla storia una delle pagine più sanguinose, poetiche, struggenti e drammatiche della Sicilia. Paolo Falcone ha curato mostre e progetti in Italia e all’Estero, organizzato mostre con musei e istituzioni internazionali ed è membro del CIMAM – International Commetee for ICOM for Museums and Collections of Modern Art (UNESCO); membro dell’ICOM – International Council of Museums; membro dell’IKT – International Association of Curators of Contemporary Art.

In una sala gremita, è stato proiettato il filmato “La Mia Battaglia”, realizzato dal regista italiano Franco Marasco che ha catturato l’attenzione dei presenti, presentando Letizia Battaglia nella sua veste di fotografa, ma anche di donna combattente, in un’epoca dove le donne non avevano la giusta considerazione.

La professoressa Giancotti e i docenti presenti hanno sottolineato “l’importanza dei percorsi accademici degli studenti che, interessandosi di tematiche importanti, attraverso forme di collaborazione didattica e di sperimentazione, riescono a raggiungere importanti obiettivi comuni e la giornata dedicata alla Battaglia ne è testimonianza”.

E’ stato anche presentato il video “Countdown” realizzato dagli studenti dell’Accademia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dove un corteo di studenti e docenti, partendo dalla sede dell’ABARC, hanno raggiunto l’Arena “Ciccio Franco”, ritrovandosi di fronte all’installazione delle opere esposte della fotografa siciliana.

“Questi incontri sono fondamentali per la nostra istituzione perché mirano a diventare un grande e necessario supporto per i percorsi formativi degli studenti – conclude il direttore dell’AbaRC Piero Sacchetti -. La presenza del curatore Falcone è l’ennesima dimostrazione che l’Accademia continua a seguire un percorso di vita interna ed esterna ricca di collaborazioni, scambi artistici – culturali, progetti istituzionali di alto profilo con istituzioni, università, amministrazioni e privati. L’Accademia è sempre pronta e disponibile a dare quei contributi artistici sul territorio, permettendo all’arte di entrare nel tessuto sociale e nella struttura urbana della città”.