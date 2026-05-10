All’Accademia di Belle Arti, la mostra “DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica”

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal prof. Pietro Sacchetti, presenta DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica, mostra personale dell’artista Francesco De Molfetta (a.k.a. DEMO), a cura del prof. Domenico Michele Surace, docente di Storia dell’Arte.

Il progetto espositivo nasce come occasione di confronto con uno dei percorsi più originali della ricerca artistica contemporanea italiana, capace di attraversare immagini, simboli, modelli culturali e archetipi provenienti dalla Storia dell’arte, dalla cultura pop, dalla politica e dal sistema mediatico, profondamente radicati nell’immaginario collettivo, riattivandoli in forme inattese e generando nuove possibilità di lettura.

La mostra invita così il pubblico a interrogarsi sul modo in cui le icone si costruiscono, si trasformano e continuano ad agire nel presente.

Promossa all’interno delle attività istituzionali dell’Accademia, l’iniziativa assume anche un forte valore formativo, grazie alla produzione a opera di un team costituito da alcuni docenti, coinvolgendo gruppi di studenti in diverse fasi della progettazione e della realizzazione.

In questo senso, DEMOlition Man rappresenta non soltanto un evento espositivo, ma anche un’esperienza concreta di alta formazione, in cui la dimensione didattica incontra quella curatoriale, organizzativa e laboratoriale.

La mostra si configura, inoltre, come un’importante occasione di apertura verso la città e il territorio.

Accogliere in Accademia un progetto di questa natura significa rafforzare il rapporto tra Istituzione e cittadinanza, offrendo uno spazio di incontro, riflessione e partecipazione attorno ai linguaggi dell’arte contemporanea.

L’iniziativa intende contribuire così alla crescita culturale della comunità e consolidare il ruolo dell’Accademia come presidio attivo di ricerca, produzione e dialogo.

L’inaugurazione, che prevedrà anche un talk con l’artista aperto a tutti, si terrà il giorno 18 maggio 2026 alle ore 10.30.

A seguire, DEMOlition Man sarà visitabile gratuitamente presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria dal 18 maggio al 18 luglio 2026, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

La mostra si rivolge non solo a studenti, studiosi e operatori del settore, ma anche a un pubblico ampio, nella convinzione che l’arte contemporanea possa costituire uno strumento privilegiato di confronto e di comprensione del presente.

Per maggiori informazioni, consultare la relativa pagina sul sito dell’Accademia: www.abarc.it⁠