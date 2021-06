All’arena dello stretto la registrazione del nuovo video dei cabarettisti reggini Aldo al Quadrato

Condividi

All’Arena dello stretto si gira il nuovo videoclip musicale parodia dei Maneskin degli Aldo al quadrato, noti cabarettisti reggini.

Dopo il grande maestro Allevi anche gli Aldo Al Quadrato scelgono l’arena ed il lungomare dello stretto come location per il nuovo videoclip che sarà in rete tra qualche giorno.

Supportati dalla scuola di ballo Realdance di mariana melchionna e con la collaborazione dell’ attrice cettina crupi e di antonio simone. Le riprese di Antonio Rieto andranno a lanciare un videoclip nuovo all’insegna della simpatia e genuinità per sdrammatizzare questi periodi di Covid e mostrando le bellezze della nostra Amata città di Reggio Calabria ancora una volta set cinematografico.

In attesa di vederlo sul web si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione …