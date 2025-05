All’Arena dello Stretto “La sicurezza si fa strada”

L’assessora alla Polizia Locale, Giuggi Palmenta, ha preso parte all’iniziativa “La sicurezza si fa strada”, la grande manifestazione rivolta ai giovani promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con la Motorizzazione civile e Confarca Calabria, volta a contrastare le abitudini pericolose e prevenire comportamenti a rischio alla guida.

In un’Arena dello Stretto piena di studenti e studentesse delle scuole reggine, l’assessora Palmenta ha invitato i ragazzi e le ragazze alla massima responsabilità.

«Considerare la strada un bene comune ha detto è il principio che deve animare chiunque si mette alla guida di un qualsiasi mezzo, consapevole che ogni scelta può incidere sulla nostra vita e, soprattutto, su quella degli altri».

«Più volte ha ricordato insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà ed al dirigente della Polizia Locale, Salvatore Zucco, il Comune si è fatto promotore di convegni e approfondimenti sulla sicurezza stradale, di momenti di riflessione che hanno coinvolto i giovani e le loro famiglie.

Utilizzare il casco, le cinture di sicurezza, mantenere i limiti di velocità, così come mettere da parte il telefonino mentre si è al volante e guidare in maniera lucida e consapevole non sono semplici raccomandazioni o imposizioni di legge, ma costituiscono un fondamento pratico, reale e concreto per salvaguardare la vita di ognuno di noi».

«Stare sulle strade ha aggiunto l’assessora non vuol dire fare ciò che si vuole, ma osservare le regole senza farsi distrarre da niente e da nessuno quando si è a bordo di un mezzo a due o a quattro ruote.

E’ fondamentale per noi stessi e, soprattutto, per la comunità perché un incidente stradale può davvero compromettere il destino di chiunque».

«La giornata di oggi ha concluso Giuggi Palmenta deve essere un monito, una ricchezza, deve essere interiorizzata e diventare un modo per raccontare agli altri quello che è giusto fare per mantenere sana la vita e guidare in modo responsabile».