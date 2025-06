Allarme degrado a Corigliano, i consiglieri del Movimento del territorio denunciano la mancanza di visione e programmazione

I centri storici di Corigliano-Rossano versano in un contesto di totale e inaccettabile degrado, una condizione non casuale ma diretta conseguenza dell’assenza di qualsiasi programmazione e pianificazione strategica di riqualificazione da parte di un’Amministrazione Comunale totalmente assente e priva non solo di strategie ma anche e soprattutto di una visione organica e complessiva di rilancio urbanistico della città.

È quanto denunciano i Consiglieri comunali del Movimento del Territorio, Pasqualina Straface, Giancarlo Bosco e Marisa Caravetta, facendosi portavoce della seria preoccupazione e della crescente esasperazione avvertita dalla cittadinanza.

Sottolineano come, in questo scenario di abominevole abbandono, sia probabilmente maturato anche l’ultimo ed ennesimo atto vandalico che ha colpito questa volta il monumento Compagna a Corigliano centro storico, imbrattato da scritte ingiuriose.

Purtroppo, però sottolineano il degrado parte dalla Casa Comunale. L’inerzia dell’Esecutivo, la cronica mancanza di azioni concrete per il rilancio di queste aree storiche, non fa che istigare i cittadini al brutto, al malcostume e a vivere in un ambiente sempre più degradato e privo di dignità.

Questa denunciano non è semplice trascuratezza, ma una vera e propria responsabilità politica.

La ripetizione di questi atti vandalici evidenziano i Consiglieri comunale del Movimento del Territorio non è purtroppo un incidente isolato, ma il sintomo palese di una profonda e incomprensibile carenza di strategie di valorizzazione, di un’assenza totale di educazione al rispetto del bene comune.

È non solo necessaria, ma urgente e inderogabile un’azione immediata e coordinata per invertire questa rotta autodistruttiva, promuovendo la cultura del decoro e della legalità, non a parole, ma con fatti concreti.

Dal canto nostro concludono Straface, Bosco e Caravetta continueremo a monitorare da vicino questa scandalosa situazione, dando voce alle istanze di cittadini stanchi e sollecitando le istituzioni affinché si attivino con la doverosa e finora assente solerzia.