All’Avv. Domenico Naccari il Premio “Diritto, Cultura e Informazione 2026”

L’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, è stato insignito del prestigioso Premio “Diritto, Cultura e Informazione”, giunto alla IV edizione, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, dall’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palmi e dall’ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Palmi, con il patrocinio del Comune di Palmi.

Il riconoscimento è stato conferito dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, Avv. Angelo Rossi, unitamente ai Consiglieri Avv. Giuseppe Saletta e Avv. Vincenzo Barca, nel corso della cerimonia svoltasi il 6 agosto 2026 nella splendida cornice della Villa Comunale “Giuseppe Mazzini” di Palmi.

La manifestazione, moderata con autorevolezza dal giornalista Arcangelo Badolati, ha rappresentato un momento di alto profilo culturale e istituzionale, durante il quale sono state celebrate personalità che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, hanno contribuito a dare prestigio alla Calabria nei rispettivi ambiti di attività.

La motivazione del premio ha riconosciuto all’Avv. Domenico Naccari l’impegno costante nel rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra il Regno del Marocco e la Regione Calabria, nonché l’intensa attività svolta al servizio delle istituzioni, della diplomazia e del dialogo interculturale.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di una significativa opera del Maestro Enzo Ferraro, che ha fatto da suggestiva cornice alla manifestazione, esaltandone il valore artistico e culturale.

Nel ricevere il prestigioso riconoscimento, l’Avv. Domenico Naccari ha voluto dedicare il Premio alla Calabria, manifestando il profondo amore per la propria terra d’origine e il legame indissolubile che continua a unirlo ad essa.

Nel suo intervento ha ripercorso la trentennale esperienza di rapporti con il Regno del Marocco, raccontando le straordinarie bellezze del Paese, la ricchezza della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni, ricordando come da questo lungo percorso siano nati autentici rapporti di amicizia e numerose iniziative di cooperazione istituzionale, culturale ed economica tra le due sponde del Mediterraneo.

Il Console Naccari ha inoltre evidenziato come ogni traguardo raggiunto rappresenti anche un modo per rendere onore alla Calabria, una terra ricca di storia, cultura, talento e straordinarie potenzialità, che merita di essere conosciuta e valorizzata nel mondo.

Ha ribadito il proprio impegno a continuare a favorire relazioni internazionali capaci di creare opportunità di sviluppo, investimenti, turismo, scambi culturali e collaborazione tra istituzioni, nella convinzione che la diplomazia dei territori possa rappresentare uno strumento concreto di crescita e di pace.

Visibilmente emozionato, ha rivolto un sentito ringraziamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, all’AIGA, all’ONDIF, al Comune di Palmi, al Presidente Avv. Angelo Rossi, ai Consiglieri Giuseppe Saletta e Vincenzo Barca, al giornalista Arcangelo Badolati e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

Il Premio “Diritto, Cultura e Informazione” 2026 assume così un significato che va ben oltre il riconoscimento personale: rappresenta un omaggio ai valori del diritto, della cultura, dell’impegno civile e del servizio alle istituzioni, ma anche un tributo alla Calabria e alla sua naturale vocazione mediterranea.

Un riconoscimento che rafforza il percorso istituzionale dell’Avv. Domenico Naccari e lo incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nella costruzione di ponti di dialogo, amicizia e cooperazione tra la Calabria e il Regno del Marocco, nella convinzione che il Mediterraneo debba essere sempre più uno spazio di incontro, di sviluppo condiviso e di pace tra i popoli.