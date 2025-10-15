Allerta Arancione in Calabria: scuole chiuse in diversi comuni della regione

Catanzaro, 15 ottobre 2025 – La Protezione Civile ha diramato l’allerta Arancione in tutto il territorio regionale nella giornata di domani.

Sono infatti previste precipitazioni a carattere di temporale con attività elettrica, grandinate e forte raffiche di vento, specie sui settore meridionale e ionico.

Diversi i comuni calabresi che hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni grado e ordine, tra cui Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme.