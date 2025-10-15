Allerta meteo livello arancione fase previsionale, ordinanza sindacale attiva Centro Operativo Comunale reggino

A seguito del bollettino n° 313 del 15/10/2025 emesso e diffuso dalla Protezione Civile Regionale che prevedi il livello di allerta meteo arancione per danno idrogeologico, per temporale e per rischio idrogeologico il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 15/10/2025 con la quale dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

Il provvedimento, emanato in via precauzionale e con effetto immediato, resterà in vigore fino a cessata emergenza.

Il C.O.C., che avrà sede presso il Centro Civico di Ravagnese, coordinerà le attività di monitoraggio, assistenza e intervento sul territorio comunale, garantendo il pronto intervento dei servizi e il supporto alla popolazione in caso di necessità.

La struttura operativa riunisce le diverse funzioni comunali e gli organismi di supporto impegnati nella gestione delle emergenze, con la collaborazione della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e delle associazioni di volontariato presenti in città.

L’Amministrazione comunale invita, pertanto, la cittadinanza alla massima prudenza limitando gli spostamenti non necessari ed attenendosi strettamente alle indicazioni ufficiali che verranno diffuse attraverso i canali istituzionali del Comune di Reggio Calabria e della Protezione Civile.