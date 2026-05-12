Reggio Calabria

All’Istituto Alberghiero Renda di Polistena prova di cucina

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
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prova di cucina - istituto alberghiero Renda Polistena

I ragazzi di quinta B e di quinta C, preparati dalla Professoressa Maria De Salvo e dal Professore Salvatore Mucci, si sono cimentati nella preparazione dei piatti con i prodotti tipici sperimentando nuove ricette e sono stati giudicati e votati dal Consiglio di classe.

Una esperienza importante per i ragazzi che un giorno metteranno in arte il loro sapere e per l’istituto Alberghiero, guidato dalla Dottoressa Emanuela Cannistrà, il quale continua a sfornare giovani talenti nel campo della cucina e dell’accoglienza.

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Graziano Tomarchio

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