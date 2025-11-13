All’Unical una governance rinnovata. Tra le deleghe, l’innovazione al centro con Maria Carmela Passarelli

di Nicoletta Toselli

È stata presentata la nuova squadra di governo dell’Università della Calabria guidata dal rettore Gianluigi Greco, che ha delineato una governance capace di coniugare esperienze scientifiche e istituzionali eterogenee con una visione comune: costruire un ateneo sempre più aperto, inclusivo e proiettato verso il futuro.

Tra i protagonisti della nuova compagine spicca Maria Carmela Passarelli, docente di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, cui è stata affidata la delega per l’Innovazione e l’Imprenditorialità. Una scelta che mette al centro la capacità di tradurre la conoscenza in valore economico e sociale, rafforzando il legame tra università, impresa e territorio.

Con un profilo internazionale costruito attraverso esperienze di ricerca e insegnamento in istituzioni accademiche di rilievo – dalla University of California (Berkeley) all’Otto von Guericke University di Magdeburgo, fino all’ESSEC Business School – la professoressa Passarelli ha sempre posto l’accento sull’impatto sociale dell’impresa e sull’innovazione come motore di sviluppo sostenibile. È inoltre co-coordinatrice del gruppo tematico di Imprenditorialità della Società Italiana di Management, a conferma di un impegno costante nella costruzione di reti di conoscenza e buone pratiche.

La sua delega si inserisce in un disegno più ampio che il rettore Greco ha definito “una sfida di visione e collaborazione”. Innovazione, ricerca e partecipazione sociale sono i tre pilastri della nuova governance, che punta a rafforzare la qualità della didattica, valorizzare il capitale umano e promuovere una cultura accademica radicata nel territorio ma aperta al mondo.

Con la definizione delle deleghe, l’Unical avvia una nuova fase di programmazione strategica che guarda con fiducia al futuro,