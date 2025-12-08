Alma Dance trionfa a Zagabria: un 2025 da record per i nostri giovani campioni

Zagabria, 6-7 dicembre 2025 – Un altro intenso weekend di competizioni internazionali si chiude con grandi soddisfazioni per Alma Dance. I nostri atleti confermano ancora una volta il loro talento e la qualità del lavoro della società, conquistando podi, semifinali e piazzamenti di prestigio.

Tra i protagonisti del weekend:

Francesco Panza e Benedetta Criscito: 1° posto Junior II Latin C, 2° posto Junior II Open Latin, semifinale DSE Children Grand Prix Junior II Latin.

Christian Martorelli e Chiara Biondi: 1° posto Junior I Latin C, 1° posto Junior I Open Latin, 5° DSE Children Grand Prix Junior I Latin.

Alessandro La Torre e Isabel D’Auria: 1° posto Junior II B Latin, 1° posto Junior II Open Latin, 6° DSE Children Grand Prix Junior II Latin.

Lorenzo Anastasio e Syria Veltri: 6° WDSF Rising Star Latin, semifinale WDSF International Open Latin.

Performance individuali:

Jasmine Orassi: 1° posto Junior I Open Solo Female Latin, 1° posto Junior I B Solo Latin, 9° WDSF Open Solo Latin Female Junior I.

Chiara Biondi: 1° posto Junior I D3 Solo Female Latin, 12° WDSF Open Solo Latin Female Junior I.

Benedetta Criscito: 1° posto Junior II B Solo Female Latin, 9° WDSF Open Solo Latin Female Junior II.

Mariahelena Presta: 1° posto Youth Open Solo Female Latin, 1° posto Youth C Solo Female Latin, 19° WDSF Open Solo Latin Female Youth.

Akela Ortiz: 1° posto Adult Open Solo Female Latin C, 1° posto Adult D3 Solo Female Latin.

Gemma Noviello: 2° posto Junior I D2 Solo Female Latin, 5° posto Junior I Open Solo Female Latin.

Questi risultati non sono frutto del caso, ma del lavoro quotidiano dei coach e della dedizione di tutta la società Alma Dance, supportata dalle famiglie che seguono i ragazzi passo passo. Ogni vittoria è il coronamento di ore di allenamento, impegno e passione condivisa.

Con questo weekend si chiude un 2025 ricco di successi e crescita per Alma Dance. Tornati in Italia, i nostri atleti e la società guardano già al 2026 con entusiasmo e carica, pronti a vivere nuove sfide e a continuare a migliorare insieme.