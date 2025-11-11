Alta Velocità, Minasi (Lega): «Calabria pienamente inserita nei tracciati UE, basta fake news»

di Nicoletta Toselli

Roma – La Senatrice della Lega Tilde Minasi, componente della Commissione Trasporti del Senato, ha replicato con fermezza alle recenti polemiche riguardanti il nuovo assetto della rete TEN-T (Rete Trans-Europea dei Trasporti), smentendo categoricamente l’esclusione o la penalizzazione della Calabria dai progetti di Alta Velocità europei.

«Nessuna esclusione, nessuna penalizzazione,» ha dichiarato la Senatrice Minasi in una nota, sottolineando che «La Calabria è pienamente inserita nei tracciati strategici dell’Unione Europea per l’Alta Velocità». A sostegno di questa posizione, Minasi ha citato i documenti ufficiali della Commissione Europea, affermando che a parlare non sono «interpretazioni arbitrarie o ricostruzioni giornalistiche».

La Senatrice ha specificato che il corridoio scandinavo-mediterraneo include in modo esplicito la tratta Salerno–Reggio Calabria e il collegamento stabile con la Sicilia, ovvero il Ponte sullo Stretto. Ha inoltre ricordato che il completamento di questa dorsale entro il 2040 è considerato un obiettivo vincolante dall’Unione Europea.

«Le polemiche sollevate in questi giorni, quindi, dimostrano, ancora una volta, una lettura distorta dei progetti, la totale assenza di conoscenza delle carte ufficiali o addirittura la malafede intenzionale di chi polemizza,» ha ribadito, criticando anche chi, come un eurodeputato, dovrebbe conoscere il contenuto del regolamento approvato a Bruxelles.

Minasi ha richiamato un passaggio tecnico delle linee guida della Commissione, secondo cui «Ogni tratto non adeguato compromette l’efficienza dell’intero corridoio». Per questo motivo, l’UE sollecita l’attivazione dei Fondi di Coesione proprio per regioni come Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia, per superare ritardi storici e rafforzare l’integrazione.

«Portare a termine l’Alta Velocità che arriva fino a Reggio e poi alla Sicilia è una condizione dunque imprescindibile per il completamento dell’intera rete TEN-T europea, come l’UE esplicita,» ha evidenziato la Senatrice.

La parlamentare ha anche lodato l’azione dell’attuale Governo, e in particolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal Vicepremier Matteo Salvini, per aver reso possibile la revisione della rete europea, ottenendo il pieno inserimento del Ponte sullo Stretto e sbloccando investimenti per l’Alta Velocità, i porti (come Gioia Tauro) e la digitalizzazione nel Mezzogiorno. «Dopo anni di promesse mancate, oggi la Calabria è pienamente dentro una visione strategica europea e nazionale. lo certificano le Istituzioni comunitarie, non la propaganda,» ha concluso.

Tilde Minasi ha invitato a un dibattito pubblico «aperto e anche acceso, ma non si può piegare a logiche elettorali o narrative vittimistiche e false». Ha esortato chi ricopre ruoli istituzionali a sostenere i progetti, anziché ostacolarli, avvertendo che «alimentare allarmismi o diffondere letture sbagliate dei documenti europei rischia semplicemente di indebolire il lavoro fatto fin qui».

«Il tempo delle lamentele è finito: ora servono coesione, competenza e determinazione per portare la Calabria dove merita di stare: al centro delle grandi reti dei trasporti europee,» ha chiosato la Senatrice.

Fonte: Dichiarazioni della Senatrice Tilde Minasi (Lega).