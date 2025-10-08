di Nicoletta Toselli

Un confronto aperto, informato e consapevole: è questo lo spirito con cui il Comitato per la Difesa del Fiume Noce e il Museo dell’Acqua Valle del Noce promuovono l’incontro dal titolo “Alta Velocità: visioni a confronto per un attivismo consapevole”, in programma venerdì 11 ottobre alle ore 16:30 presso il Convento di Sant’Antonio a Rivello.

L’iniziativa si propone di analizzare il progetto di Rete Ferroviaria Italiana relativo alla nuova linea ad Alta Velocità, approfondendo le ricadute economiche, ambientali e sociali per i territori coinvolti, in particolare la Valle del Noce e l’Alto Tirreno cosentino.

Dopo l’accreditamento e i saluti istituzionali del Sindaco di Rivello, Franco Altieri, e del presidente del Comitato, Giuseppe Ricciardi, i lavori – moderati dal dott. Leo Amato – entreranno nel vivo con l’intervento dell’ing. Giuseppe Cantisani, docente dell’Università La Sapienza, che illustrerà il progetto RFI e il tema delle infrastrutture di trasporto.

Seguiranno le relazioni dell’avv. Franco Maldonato, sul tema dell’analisi costi-benefici, del dott. Antonio La Norte, presidente di Legambiente Basilicata, sugli impatti ambientali e paesaggistici, e del geologo Pompeo Limongi, che tratterà gli aspetti geologici e idrogeologici.

Previsti anche gli interventi del geologo Antonio Managlifoli, con le osservazioni del Comune di Rivello e un’analisi dei primi effetti dell’opera, e un confronto finale con i sindaci della Valle del Noce e dell’Alto Tirreno cosentino, chiamati a discutere criticità, prospettive e strategie comuni.

La giornata si concluderà con le riflessioni del presidente Giuseppe Ricciardi, che sintetizzerà le proposte emerse e i prossimi passi del percorso di confronto territoriale.

Un appuntamento importante, dunque, per costruire una partecipazione informata e condivisa intorno a un progetto che può cambiare il volto della mobilità nel Sud Italia, ma che necessita di un dibattito pubblico fondato su conoscenza, trasparenza e tutela del territorio.