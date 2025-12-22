Alternanza scuola-lavoro al G.O.M.: sinergia istituzionale per rendere gli studenti più consapevoli del mondo del lavoro

È stata un’occasione di formazione unica quella vissuta dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria – Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), svoltosi all’interno degli uffici amministrativi del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La cerimonia conclusiva è stata l’occasione per riconoscere il valore del percorso svolto, frutto di una convenzione stipulata tra l’Istituto Scolastico guidato dall’avv. Anna Rita Galletta ed il G.O.M., che ha visto il coinvolgimento di 40 studenti degli indirizzi “Amministrazione finanza e Marketing”, “Relazioni Internazionali per il Marketing”, “Servizi Informativi Aziendali” e “Turismo”.

“È stato un percorso di formazione molto importante ha commentato la dott.ssa Patrizia Praticò, Vicepreside dell’I.T.E. che ha consentito agli studenti di sperimentare e mettere in pratica le competenze, le abilità e le conoscenze all’interno degli uffici amministrativi del Grande Ospedale Metropolitano.

Siamo contentissimi perché i ragazzi sono rientrati arricchiti anche rispetto alle dinamiche che si verificano in ambito lavorativo”.

La parola è poi passata al prof. Giuseppe Corsaro, docente e responsabile del PCTO, il quale ha sottolineato che la mission della scuola è anche quella “di creare dei percorsi che facciano approcciare i ragazzi al mondo del lavoro e delle professioni”.

Il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, nel ricordare che è la prima volta che gli uffici amministrativi del G.O.M. si aprono ad un’esperienza di alternanza scuola-lavoro di questa portata, ha sottolineato che il personale assegnato al tutoraggio dei ragazzi si è impegnato per far conoscere agli studenti alcune delle attività interne agli uffici (ad esempio, elementi di bilancio, redazione di note legali, gestione giuridica ed economica del personale).

“Gli studenti hanno dimostrato grande entusiasmo e voglia di imparare ha concluso mettendosi in gioco e portando una ventata di freschezza all’interno degli uffici”.

I 40 studenti impegnati nel PCTO hanno frequentato le U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione e SIA (presso il Presidio Ospedaliero “Riuniti”), Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, Affari Generali Legali e Assicurativi e l’Avvocatura aziendale.

