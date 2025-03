Alto Tirreno Cosentino, nasce l’associazione “Piccolo Principe B612” per la salute mentale

Una nuova realtà sociale è nata nell’alto Tirreno Cosentino: l’associazione no profit “Piccolo Principe B612” aps, presieduta da Eleonora Aloise Pegorin, psicologa e pedagogista, esperta in Bes e Dsa, specialista in Psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza, Psicologia olistica, Terapia di Coppia, coaching e formatore. Nel giugno del 2023, la dottoressa Pegorin è stata anche nominata Cavaliere al Merito della Repubblica italiana per la sua lotta contro la violenza sulle donne e sui bambini.

Insieme alla presidente, compongono l’associazione: Renata Ferraro, vicepresidente; Francesca Lagatta, tesoriere; Maria Franca Gamba, segretaria; Vania Carraro, Martina Rosso e Franca Aloise.

L’associazione “Piccolo Principe B612” nasce con l’obiettivo di creare una rete sociale e promuovere la cultura della salute mentale. L’organizzazione si occuperà anche di formazione e supporto didattico, attività culturali, artistiche, ricreative ed eventi di promozione della legalità.

“Per me e per le mie collaboratrici, la nascita di questa associazione è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato la presidente Eleonora Aloise Pegorin. “Ci stavamo lavorando da tempo. Un giorno di un anno fa, ci siamo riunite e abbiamo pensato a cosa fare per poter migliorare la nostra terra e provare a cambiare lo stato delle cose. La prima idea che ci è venuta in mente, è stata quella di abbattere lo stigma delle malattie mentali, che, tra l’altro, sono sempre più in aumento, e cercare di fare buona informazione sull’argomento”.

La presidente ha poi aggiunto: “Ma nel nostro statuto abbiamo previsto numerose attività: dalla cultura alla legalità, dalla formazione al supporto. Il fine ultimo è comunque quello di tendere la mano a chi è maggiormente in difficoltà”.