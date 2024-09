Alzheimer e demenze neurodegenerative, il presidente del consiglio Filippo Mancuso sul nuovo centro diurno Ra.Gi a Catanzaro

“L’inaugurazione del Centro Diurno a Catanzaro, voluto dall’Associazione Ra.gi per venire incontro alle persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative, va salutata con sincero apprezzamento.

Ancora una volta, dopo la realizzazione della Casapaese a Cicala, Elena Sodano e la sua associazione rispondono fattivamente ai bisogni delle persone affette da demenze e delle loro famiglie”.

È quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso a proposito dell’inaugurazione a Catanzaro del Centro Diurno per persone con demenza in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

“Le persone affette da demenza ha aggiunto hanno bisogno delle cure farmacologiche, ma anche di ambienti consoni e relazioni sociali finalizzate ad assicurare protezione, libertà e dignità a persone affette da una patologia che spesso le relega ai margini della società”.

Infine: “in una regione in cui le diseguaglianze, le povertà e l’emarginazione degli strati della popolazione più esposti alla crisi sono più acute che in altri territori del Paese, il potenziamento del sistema socio-assistenziale, nel suo complesso, diventa cruciale.

Non solo per garantire i diritti costituzionali ai più fragili, ma anche per riempire di senso e contenuti la democrazia e lo Stato sociale”.