AMACO, Orlandino Greco: «Salviamo prima i lavoratori. Il confronto con il Consorzio va riaperto»
È quanto dichiara il consigliere regionale Orlandino Greco, intervenendo dopo il mancato accordo che avrebbe dovuto aprire una prospettiva per il futuro dell’azienda.
«Da tempo, e soprattutto nel ruolo di sindaco, sostengo che il trasporto pubblico dell’Area Urbana debba essere ripensato attraverso una gestione unitaria e una società mista pubblico-privata capace di coinvolgere le istituzioni e un partner industriale.
Secondo Greco, il mancato accordo rischia di aggravare ulteriormente una situazione già estremamente delicata.
«La decisione di interrompere il confronto con il Consorzio rischia di trasformarsi in una grave occasione perduta per i lavoratori e per l’intera città di Cosenza.
«Comprendo che possano esserci aspetti da migliorare e garanzie ulteriori da richiedere, ma proprio per questo ritengo che il tavolo non dovesse interrompersi. In situazioni così complesse il dialogo è sempre preferibile alla contrapposizione, soprattutto quando sono in gioco oltre cento posti di lavoro.»
Greco richiama poi l’attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dall’attuale situazione.
«L’alternativa che oggi si profila è quella dei licenziamenti collettivi, con il concreto rischio che oltre cento lavoratori si ritrovino senza occupazione o costretti ad affrontare un futuro fatto di precarietà e incertezza. Sarebbe una sconfitta per tutti.»
«Anche i cittadini rischiano di pagare un prezzo elevato. Un servizio ridimensionato o privo di una gestione stabile significherebbe maggiori disagi, minore efficienza e ulteriori difficoltà per chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico.»
Per il consigliere regionale la prospettiva di una società mista resta il traguardo da perseguire.
«La costituzione di una società mista pubblico-privata per la gestione del trasporto pubblico locale dell’Area Urbana resta la soluzione strategica sulla quale bisogna continuare a lavorare.
Ma nell’immediato, aggiunge Greco, serve pragmatismo.
«Proprio per questo ritengo che la proposta del Consorzio non debba essere archiviata. Oggi rappresenta l’unica base concreta dalla quale ripartire per salvaguardare il lavoro, garantire la continuità del servizio e accompagnare il territorio verso il nuovo modello di gestione integrata dell’Area Urbana.»
«Apprendo inoltre che il liquidatore avrebbe già avviato le procedure finalizzate al licenziamento collettivo del personale e alla chiusura dell’azienda, con la successiva vendita dei beni. Uno scenario che impone a tutti una riflessione ancora più seria e responsabile.»
Greco conclude con un appello rivolto a tutte le parti coinvolte.
«È il momento di abbandonare rigidità e contrapposizioni. Chiedo che il confronto venga immediatamente riaperto, migliorando ciò che è necessario migliorare ma senza disperdere un’opportunità che potrebbe evitare conseguenze irreversibili. La città, i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico hanno bisogno di certezze.