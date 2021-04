Amantea: consegnati i lavori di manutenzione della galleria “Coreca” sulla ss18 Tirrena Inferiore

Condividi

Anas ha consegnato oggi all’impresa appaltatrice R.T.I. I.C.M.B. S.a.S. di Sammarco Francesco & C. COS.IN.CAL. S.r.l. – IDROGEO S.r.l. – Tirreno Bitumi S.r.l., i lavori di manutenzione della galleria ‘Coreca’, sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio gli interventi per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro riguarderanno, principalmente, il risanamento del rivestimento e la sistemazione delle opere idrauliche della galleria, al km 346,724. L’entità consistente degli investimenti previsti e dei lavori da eseguire garantirà un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza.

Le attività, che verranno eseguite in via prioritaria e propedeutiche agli interventi di manutenzione, riguarderanno la manutenzione della viabilità alternativa che consentirà di limitare i disagi all’utenza durante il periodo di chiusura al traffico della galleria.

L’ultimazione degli interventi è prevista entro il 21 aprile 2022.

